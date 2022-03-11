Генпрокуратура РФ закрыла свой аккаунт в Instagram
Генпрокуратура России объявила о закрытии своего аккаунта в соцсети Instagram. Соответствующий пост опубликован на странице ведомства на площадке.
Своё решение российская Генпрокуратура объяснила действиями соцсети.
«Instagram занимается «потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», - говорится в заявлении ведомства.
Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд и потребовала признать компанию Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории России, сообщает Ura.ru.
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