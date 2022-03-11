В Совфеде заявили, что за использование Facebook и Instagram санкции не грозят
Россиянам, которые в случае признания компании Meta (владеет Instagram и Facebook) экстремистской организацией будут обходить блокировку для использования социальных сетей, не будут грозить санкции. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что исполнение решения о блокировке экстремистских организаций является ответственностью государства.
Ранее Генпрокуратура РФ обратилось в суд с просьбой признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Причиной такого обращения стало разрешение Meta в некоторых странах в социальных сетях Facebook и Instagram призывать к насилию против российских военных.
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