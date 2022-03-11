«Переступают границы»: Депутат Чепа обвинил платформу Meta в геноциде

Действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.

«Meta разрешила Facebook и Instagram публиковать информацию, которая всегда была запрещена. Они буквально разрешили публиковать призывы убивать российских военнослужащих, и не только военнослужащих. Это геноцид, такое впервые в истории, это действия якобы демократических стран, которые всегда говорили о гуманности. Сегодня они переступают все границы, мы будем реагировать», - отметил Чепа.