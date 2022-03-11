«Переступают границы»: Депутат Чепа обвинил платформу Meta в геноциде
По его словам, демократические страны отказались оn призывов к гуманности, допуская разжигание ненависти на своих ресурсах.
Действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.
«Meta разрешила Facebook и Instagram публиковать информацию, которая всегда была запрещена. Они буквально разрешили публиковать призывы убивать российских военнослужащих, и не только военнослужащих. Это геноцид, такое впервые в истории, это действия якобы демократических стран, которые всегда говорили о гуманности. Сегодня они переступают все границы, мы будем реагировать», - отметил Чепа.
Американская корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, временно разрешит в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении граждан России и солдат в частности, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.
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