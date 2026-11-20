Чтобы понять, что человек не подходит для отношений, достаточно нескольких минут, и если свидание было неудачным, вполне нормально, если каждый заплатит сам за себя, объяснила НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.

Немногим более половины россиян разделяют мнение, что на первом свидании платит мужчина, следует из опроса SuperJob и «Коммерсанта». 13% мужчин и 15% женщин считают правильным платить только за себя. Еще 11% мужчин и 15% женщин придерживаются мнения, что расходы должны ложиться на инициатора встречи.