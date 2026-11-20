Сябитова объяснила, когда женщинам нужно платить за себя на первом свидании
Не стоит навешивать ярлыки жадин на мужчин и «тарелочниц» на женщин, исходя из первого свидания, а вот последующие встречи уже будут более показательны, заявила НСН Роза Сябитова.
Чтобы понять, что человек не подходит для отношений, достаточно нескольких минут, и если свидание было неудачным, вполне нормально, если каждый заплатит сам за себя, объяснила НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.
Немногим более половины россиян разделяют мнение, что на первом свидании платит мужчина, следует из опроса SuperJob и «Коммерсанта». 13% мужчин и 15% женщин считают правильным платить только за себя. Еще 11% мужчин и 15% женщин придерживаются мнения, что расходы должны ложиться на инициатора встречи.
Сябитова подчеркнула, что первое свидание похоже на собеседование при приеме на работу, и далеко не всегда приводит к отношениям.
«Первое свидание по результативности должно дать возможность получше узнать человека. Подходит ли вам человек, вы можете узнать только в процессе определенного времени, и для каждого оно свое. А вот что человек вам не подходит, вы точно поймете даже за 10-15 минут. Я бы сравнила первое свидание с собеседованием при приеме на работу. Я девушкам на первом свидании рекомендую заказать чай-кофе. И можно платить за себя в том случае, если вы видите, что свидание проходит не очень удачно, и будущий партнер вам не подходит. Это вас ни к чему не обязывает, оплатили свой чай-кофе-десертик, и вам даже не грозит, если мужчина не захочет оплатить ваш счет. Это, по сути, безопасность девушки. Но не надо платить за ужин. Я и своим клиентам-мужчинам даю рекомендации: если вы видите, что вы не нравитесь девушке, но она решила за ваш счет хотя бы поужинать, не надо производить хорошее впечатление, потому что сделать это уже невозможно. Разбираться с тем, кто платит или не платит на свидании вы будете, если станете парой. Тогда можно предъявлять претензии мужчине, если он не берет на себя ответственность финансового плана. А на первом свидании такие требования выдвигать смысла нет», — считает сваха.
Собеседница НСН призвала не навешивать ярлыки, а оценивать каждую конкретную ситуацию, а чтобы получить представление о намерениях человека, необходимо с ним разговаривать.
«Не стоит углубляться и навешивать ярлыки на мужчину, что он жадный, если он не хочет платить за дорогой ужин. И не стоит сразу навешивать ярлык на женщину, что она "тарелочница". Но вот если такому партнеру дали шанс, и на втором свидании девушка или молодой человек повторяет то же самое, тогда это уже тенденция, и стоит расставаться с такими странными партнерами. Давайте все-таки будем отделять, мухи отдельно, котлеты отдельно. Речь на первом свидании идет о совершенно незнакомых людях, которые увидели друг друга первый раз в жизни. Мы же не знаем, как пройдет первое свидание. Женщина может вести себя очень некультурно, много заказывать, и при этом явно видно, что она пытается "развести" мужчину. Или мужчина ни с того ни с сего выдвигает аргументы, что с ним встречаются только ради денег после того, как девушка заказала себе чашечку кофе. Ну, это же жлобство! И в этом случае нужно разговаривать. Ты же пришел отношения строить, какие у тебя планы? Какие у тебя перспективы? Какая у тебя финансовая база, в конце концов? Ваш партнер многое о себе расскажет, и все станет ясно», — поделилась мнением Сябитова.
Ранее Роза Сябитова в беседе с НСН назвала абсурдным требования девушек, которые не рассматривают отношения с мужчиной без автомобиля.
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