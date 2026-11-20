Роман «Близнецы» охватывает уже 86 лет реальной жизни – советской, российской и даже европейской, поэтому через пять-десять лет возможно и продолжение истории, заявил народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, писатель, поэт и преподаватель Николай Бурляев в беседе с НСН.

Ранее Николай Бурляев презентовал свой роман «Близнецы», который вырос из его повести, написанной в 33 года. Над произведением он работал почти полвека, пишет ТАСС. Работал он над ним 47 лет.