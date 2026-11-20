«Писал 47 лет»: Бурляев назвал «исповедью» роман «Близнецы»
Николай Бурляев заявил НСН, что история одного конкретного человека гораздо интереснее, чем тома книг.
Роман «Близнецы» охватывает уже 86 лет реальной жизни – советской, российской и даже европейской, поэтому через пять-десять лет возможно и продолжение истории, заявил народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, писатель, поэт и преподаватель Николай Бурляев в беседе с НСН.
Ранее Николай Бурляев презентовал свой роман «Близнецы», который вырос из его повести, написанной в 33 года. Над произведением он работал почти полвека, пишет ТАСС. Работал он над ним 47 лет.
«Я придерживаюсь правила исповеди во всем, что я делаю, как режиссер, как актер и как писатель. История одного конкретного человека гораздо интереснее, чем тома книг. Первую часть романа я назвал повестью, она охватывала период с 1940 года до 1986 год. В последние месяцы я увидел абсолютно четкое и ясное продолжение этого романа, и очень быстро написал вторую часть. Это уже стал иной жанр – роман. Я даже подумал, что через лет пять-десять я сделаю продолжение этого романа, ведь жизнь продолжается, идет дальше. Этот роман охватывает уже 86 лет реальной жизни – советской, российской и даже европейской, потому что действие романа вышло за пределы РФ, охватило Великобританию, Косово. Роман уже вышел, тираж 1000 экземпляров. Если этот тираж разойдется, будет новый, также готовимся к изданию в Белоруссии, они мне предложили несколько очень интересных редакторских замечаний, поэтому у них эта книга будет в еще более доведенном виде», — рассказал он.
Роман Николая Бурляева «Близнецы» рассказывает о судьбах двух братьев-близнецов в Москве XX века, в советской России. Братья одинаково одарены, но выбирают разные жизненные пути и проходят через испытания на фоне перемен эпохи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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