Операторов связи обязали предупреждать россиян о звонках из-за рубежа
Операторы мобильной связи с 1 марта 2027 года будут информировать россиян о звонках с иностранных номеров. Услуга будет бесплатной для абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Согласно правилам, которые утвердило правительство РФ, при поступлении такого звонка на экране телефона будет появляться надпись «Иностранный вызов».
«При наличии технической возможности также будет указана страна вызывающего номера. При этом вся информация не будет превышать 32 символов», - указали в ведомстве.
Также отмечается, что при поступлении такого вызова на стационарный телефон, то абонент, если будет техническая возможность, услышит голосовые уведомление.
Ранее россияне получили возможность сменить оператора связи через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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