«Воздух нужен!»: Зачем операторы связи начали давать доступ к Spotify и Netflix
Операторы связи наверняка просчитали все, прежде чем ввести опцию по предоставлению свободного доступа к зарубежным нейронкам и сервисам, сказал НСН Леонтий Букштейн.
Идея предоставления доступа к заблокированным со стороны Запада приложениям и сервисам, в том числе к нейросетям, будет пользоваться популярностью у мобильных операторов. За первопроходцами последуют и остальные, сказал в беседе с НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Российские операторы связи расширяют доступ абонентов к зарубежным цифровым платформам, которые не подлежат запрету в стране, но ограничили взаимодействие с российскими абонентами, сообщает «Российская газета». По ее данным, подключение к нейросетям, музыкальным и видеосервисам возможно без установки дополнительных приложений и настройки соединения. Один из операторов уже внедрил функцию автоматического распознавания при подключении к ChatGPT, Claude, Spotify, Netflix, Strava и Ticketmaster – и на платной основе дает доступ к ним.
По мнению Букштейна, эта услуга будет пользоваться популярностью.
«Думаю, будет, потому что ограничивают же во всем! Например, пользователи айфонов не могут работать с программами, которые нужны для бизнеса. Многие запретили россиянам пользоваться услугами. А запретный плод сладок: если можно обойти, пойти и взять – смельчаки обязательно найдутся. И потом – операторы ведь думают, прежде чем что-то предложить. У них есть маркетологи, аналитики, – думаю, они сначала проверили, будет ли спрос, а потом уже предложили. А мы вот уже пять лет во всем от “западников” ограждены. Но безопасность нужно людям обеспечить, которых колпачат, дурачат, выводят на страшные траты денег. Воздух нужен!», – сказал Букштейн.
По его мнению, вслед за первопроходцами потянутся и остальные.
«Сообщество операторов довольно тесное, а информация не секретная. И тут вступит в дело принцип: если сосед сделал, значит, и мы должны, чтобы от нас по системе перехода вместе с номером не ушли. Если у двоих что-то есть, то это уже их плюс в борьбе за абонента. Поэтому, думаю, другие к этому тоже подключатся», – считает Букштейн.
Эксперт добавил, что полностью такой подход проблему с ограничениями доступа не решит.
«У меня есть большая надежда на то, что геополитическая обстановка кардинально изменится – успокоится и утрясется. И тогда можно будет спокойно общаться. Но это будет не в следующем году, а может быть, и не через год. Уж больно много негатива накопилось, причем не с нашей стороны. Мы им не говорили “уходите”. Они сами ушли. Оказалось, что у них система, как у нас в СССР была: вызовут куда надо – и будешь делать. Вот, видимо, вызвали, куда надо, и они ушли. Но мы уже видим, что медленный, тихий обратный процесс идет: патентуют свои названия, кто-то меняет их. Понимаете, бизнесу все равно нужно пространство для извлечения прибыли. Есть русская поговорка: вода дырочку найдет. Перефразируя ее, бизнес тоже найдет свою дырочку в 140-миллионную страну с активным населением и хорошо развитым интернетом, и где есть денежки», – добавил Букштейн.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, как именно мобильные операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix.
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