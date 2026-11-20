Идея предоставления доступа к заблокированным со стороны Запада приложениям и сервисам, в том числе к нейросетям, будет пользоваться популярностью у мобильных операторов. За первопроходцами последуют и остальные, сказал в беседе с НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

Российские операторы связи расширяют доступ абонентов к зарубежным цифровым платформам, которые не подлежат запрету в стране, но ограничили взаимодействие с российскими абонентами, сообщает «Российская газета». По ее данным, подключение к нейросетям, музыкальным и видеосервисам возможно без установки дополнительных приложений и настройки соединения. Один из операторов уже внедрил функцию автоматического распознавания при подключении к ChatGPT, Claude, Spotify, Netflix, Strava и Ticketmaster – и на платной основе дает доступ к ним.

По мнению Букштейна, эта услуга будет пользоваться популярностью.