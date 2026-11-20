Россиянам рассказали, как защитить ценный багаж от кражи в аэропорту
Чтобы защитить важные документы, деньги, банковские карты и ювелирные изделия от кражи в аэропорту следует перевозить их в ручной клади. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его словам, всё важное и ценное лучше держать в поясной сумке, а остальное - спрятать среди одежды в чемодане. При этом не следует хранить все ценности в одном месте - их необходимо «распределить их по нескольким тайникам».
Эксперт отметил, что в багаж можно сдавать только одежду, обувь, косметику и недорогие бытовые вещи. А для чемодана или сумки «использовать надежный замок и добавить незаметный идентификатор».
«Одним из самых популярных гаджетов для защиты багажа являются трекеры. Устройство крепится к чемодану или рюкзаку, и его местоположение можно отслеживать через смартфон», - заключил Щербаченко.
Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) посоветовали начинать сбор ручной клади с изучения правил конкретного авиаперевозчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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