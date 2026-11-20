По его словам, всё важное и ценное лучше держать в поясной сумке, а остальное - спрятать среди одежды в чемодане. При этом не следует хранить все ценности в одном месте - их необходимо «распределить их по нескольким тайникам».

Эксперт отметил, что в багаж можно сдавать только одежду, обувь, косметику и недорогие бытовые вещи. А для чемодана или сумки «использовать надежный замок и добавить незаметный идентификатор».

«Одним из самых популярных гаджетов для защиты багажа являются трекеры. Устройство крепится к чемодану или рюкзаку, и его местоположение можно отслеживать через смартфон», - заключил Щербаченко.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) посоветовали начинать сбор ручной клади с изучения правил конкретного авиаперевозчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

