Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура России попросила суд признать Meta экстремистской организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ООН пообещали обсудить с Meta решение о призывах к насилию против россиян

Отмечается, что поводом стало заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоуна о том, что компания временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.

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ФОТО: НСН
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