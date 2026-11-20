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В четверг в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоялись переговоры лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Американист Малек Дудаков отмечает, что трехсторонний саммит завершился подписанием декларации о глобальной деэскалации:

«Символизм мероприятия в виде встречи лидеров сверхдержав был очень важен. Как и возможность Китая показать, что на его площадке теперь можно обсуждать мировые проблемы. Китайская сторона смогла добиться основных уступок от администрации Трампа. В вопросе Тайваня позиция Белого дома остается неизменной, независимость острова признаваться не будет. Вероятно, продолжится и политика блокирования новых военных траншей Тайваню на сумму в десятки миллиардов долларов. Свободных вооружений у Штатов все равно нет. Увеличение поставок энергоносителей на мировые рынки может означать более лояльный подход США к экспорту нефти из России, в том числе в Китай. При этом и Трамп тоже может заявить, что он уезжает с саммита не с пустыми руками. Раз он запустил дискуссию о денуклеаризации для снижения рисков ядерного конфликта. Даже если она сейчас очевидно ни к чему не приведет».

«Птичья ягода» считает встречу полезной:

«Считаю ее знаковой и показательной в гуще нарастающей мировой напряженности и нестабильности. Стороны как минимум демонстрируют понимание без кастрюли на голове и осознание грядущих вызовов, а также готовность как-то контактировать. Для ведущих держав это важная символичность. А что касается более детальных переговоров по разным вопросам – они не прекращались все это время и без столь громких визитов. Это не значит, что скоро все решится легко и просто, а лидеры выйдут и заявят, как ловко попилили мир. Но это значит, что риски и последствия открытого столкновения крупных зверей осознают все присутствующие на встрече стороны».

«Мейстер» выделяет главное:

«Лейтмотив трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа – три великие страны, наследники победителей во Второй мировой войне и имеющие влияние на глобальную повестку, должны вести уважительный диалог ради интересов всей планеты. Это подчеркнули все стороны переговоров. Дальше каждый делал акценты по-своему: Путин говорил о мировом продовольственном и энергетическом сотрудничестве, борьбе с терроризмом и укреплении международного права. А Трамп – о защите суверенитета стран от вышедших из-под контроля глобалистских структур типа МУС. Москва, которая подверглась нападкам суда, ставшего политинструментом Запада, с этим явно согласна. Хотя в оценках самих институций у стран явно есть расхождения – если Россия недовольна их ангажированностью, то США просто не любят, когда их ограничивают. На встрече прозвучал и вопрос ядерных вооружений – США выступают за диалог по их ограничению, опасаясь роста ядерного арсенала у Китая. Си Цзиньпин, ничтоже сумняшеся, вообще заявил, что такое оружие надо запретить и уничтожить. Продемонстрировав, таким образом, разделение заботы о рисках для человечества, но не предложив ничего по существу по вопросу ограничения арсеналов, что так беспокоит Вашингтон, наблюдающий за укреплением ядерного щита Пекина».

Журналист Роман Романов называет трехстороннюю встречу историческим событием:

«Хотя бы потому, что лидеры США, КНР и России никогда не собирались на саммит. Две крупнейших мировых экономики (Китай и США) и две крупнейших ядерных державы (США и Россия) в одном формате – потенциально серьезный задел для формулирования решений глобальных вопросов: от нераспространения ядерного оружия до борьбы с последствиями изменения климата и войны с международным терроризмом. Теперь непосредственно о декларации. Важных вопросов она коснулась: реформа ООН, отказ от ядерной войны – этого не могло не быть в совместной декларации. Отдельного внимания заслуживают два пункта: по нефтепродуктам и по фактически осуждению практик Международного уголовного суда (МУС). Нефтяной пункт, как мне кажется, был символически очень важен для Трампа, который хочет показать американцам, что он трудится на благо потребителя и снижение цен на энергоресурсы».

«Темник» отмечает, что в Шэньчжэне возродилась интрига относительно поездки Путина в США на заседание G20:

«До сих пор вряд ли кто всерьез мог считать такую возможность реальной. Однако в Шэньчжэне Трамп вновь проявил соответствующую инициативу, и было бы неправильным считать, что российский лидер заведомо отмахнется от предложения хозяина Белого дома. <…> Путин в своих комментариях оставил себе возможность выбора. Поблагодарив Трампа за приглашение, оговорился, что не всегда удобно выезжать из страны, и что РФ в любом случае будет выглядеть достойно. Однако и подчеркнул, что решение еще не принято. То же самое сказал и помощник главы государства Юрий Ушаков – окончательное решение будет принято после саммита в Китае».

