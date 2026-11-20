Телеграм: Саммит в КНР, цензура Пушкина и GTA
Весь мир на этой неделе следил за переговорами в Шэньчжэне, Крымский мост оказался под ударом, а геймеры дождались релиза GTA VI.
Переговоры в Шэньчжэне
В четверг в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоялись переговоры лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
Американист Малек Дудаков отмечает, что трехсторонний саммит завершился подписанием декларации о глобальной деэскалации:
«Символизм мероприятия в виде встречи лидеров сверхдержав был очень важен. Как и возможность Китая показать, что на его площадке теперь можно обсуждать мировые проблемы. Китайская сторона смогла добиться основных уступок от администрации Трампа. В вопросе Тайваня позиция Белого дома остается неизменной, независимость острова признаваться не будет. Вероятно, продолжится и политика блокирования новых военных траншей Тайваню на сумму в десятки миллиардов долларов. Свободных вооружений у Штатов все равно нет. Увеличение поставок энергоносителей на мировые рынки может означать более лояльный подход США к экспорту нефти из России, в том числе в Китай. При этом и Трамп тоже может заявить, что он уезжает с саммита не с пустыми руками. Раз он запустил дискуссию о денуклеаризации для снижения рисков ядерного конфликта. Даже если она сейчас очевидно ни к чему не приведет».
«Птичья ягода» считает встречу полезной:
«Считаю ее знаковой и показательной в гуще нарастающей мировой напряженности и нестабильности. Стороны как минимум демонстрируют понимание без кастрюли на голове и осознание грядущих вызовов, а также готовность как-то контактировать. Для ведущих держав это важная символичность. А что касается более детальных переговоров по разным вопросам – они не прекращались все это время и без столь громких визитов. Это не значит, что скоро все решится легко и просто, а лидеры выйдут и заявят, как ловко попилили мир. Но это значит, что риски и последствия открытого столкновения крупных зверей осознают все присутствующие на встрече стороны».
«Мейстер» выделяет главное:
«Лейтмотив трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа – три великие страны, наследники победителей во Второй мировой войне и имеющие влияние на глобальную повестку, должны вести уважительный диалог ради интересов всей планеты. Это подчеркнули все стороны переговоров. Дальше каждый делал акценты по-своему: Путин говорил о мировом продовольственном и энергетическом сотрудничестве, борьбе с терроризмом и укреплении международного права. А Трамп – о защите суверенитета стран от вышедших из-под контроля глобалистских структур типа МУС. Москва, которая подверглась нападкам суда, ставшего политинструментом Запада, с этим явно согласна. Хотя в оценках самих институций у стран явно есть расхождения – если Россия недовольна их ангажированностью, то США просто не любят, когда их ограничивают. На встрече прозвучал и вопрос ядерных вооружений – США выступают за диалог по их ограничению, опасаясь роста ядерного арсенала у Китая. Си Цзиньпин, ничтоже сумняшеся, вообще заявил, что такое оружие надо запретить и уничтожить. Продемонстрировав, таким образом, разделение заботы о рисках для человечества, но не предложив ничего по существу по вопросу ограничения арсеналов, что так беспокоит Вашингтон, наблюдающий за укреплением ядерного щита Пекина».
Журналист Роман Романов называет трехстороннюю встречу историческим событием:
«Хотя бы потому, что лидеры США, КНР и России никогда не собирались на саммит. Две крупнейших мировых экономики (Китай и США) и две крупнейших ядерных державы (США и Россия) в одном формате – потенциально серьезный задел для формулирования решений глобальных вопросов: от нераспространения ядерного оружия до борьбы с последствиями изменения климата и войны с международным терроризмом. Теперь непосредственно о декларации. Важных вопросов она коснулась: реформа ООН, отказ от ядерной войны – этого не могло не быть в совместной декларации. Отдельного внимания заслуживают два пункта: по нефтепродуктам и по фактически осуждению практик Международного уголовного суда (МУС). Нефтяной пункт, как мне кажется, был символически очень важен для Трампа, который хочет показать американцам, что он трудится на благо потребителя и снижение цен на энергоресурсы».
«Темник» отмечает, что в Шэньчжэне возродилась интрига относительно поездки Путина в США на заседание G20:
«До сих пор вряд ли кто всерьез мог считать такую возможность реальной. Однако в Шэньчжэне Трамп вновь проявил соответствующую инициативу, и было бы неправильным считать, что российский лидер заведомо отмахнется от предложения хозяина Белого дома. <…> Путин в своих комментариях оставил себе возможность выбора. Поблагодарив Трампа за приглашение, оговорился, что не всегда удобно выезжать из страны, и что РФ в любом случае будет выглядеть достойно. Однако и подчеркнул, что решение еще не принято. То же самое сказал и помощник главы государства Юрий Ушаков – окончательное решение будет принято после саммита в Китае».
Удары по Крымскому мосту
На этой недели ВСУ трижды атаковали мост через Керченский пролив.
«Всевидящее око» напоминает, что удары по мосту были приурочены к трехсторонним переговорам в Шэньчжэне:
«Киевский режим решил продемонстрировать уровень своей готовности к мирным договоренностям, нанеся новые удары по Крымскому мосту. По итогам демонстрации уровень договороспособности признан отрицательной величиной. В очередной раз. Мост мы, конечно же, восстановим. Как уже восстанавливали раньше. А вот репутацию сумасшедших из Киева, которые сперва требуют прекращений огня, а потом палят по мирным людям, уже не восстановить. У них даже в глазах их европейских "партнеров" репутация уже такая, что все только и думают, как бы избежать очередных трат на украинский чемодан без ручки».
«Пинта разума» комментирует предположение о том, что такие масштабные удары не могли быть нанесены без прямого участия американских военных:
«Здесь возможен только один вариант: администрация Трампа была полностью в курсе готовящейся операции против Крымского моста. Более того, с высокой степенью вероятности она ее и планировала. Ракета, поразившая мост, программировалась на удар американским офицером, целеуказание давал американский спутник, политическое решение о проведении данной акции принималось в Вашингтоне. И все это происходило в рамках процесса в Абу-Даби. Логика здесь такая: не получилось прогнуть русских на дипломатическом фронте, нанесем им удар и попробуем снова. Кстати говоря, ту же тактику использовал Трамп и его команда с Ираном. Камуфляжные переговоры в Швейцарии и Омане, а затем внезапное нападение».
«Невоенкор Курлаева» подчеркивает:
«Крымский мост это абсолютно гражданский объект. Перемещались по нему исключительно легковые автомобили и пассажирские автобусы. Если посмотреть правила перевозок, то даже гибриды не допускались. Никаких большегрузов, автоцистерн и тем более военного транспорта там не было. А с ноября еще и все коммерческие грузы в "бусиках-каблучках" отправлялись альтернативными маршрутами. Таковы правила безопасности для всех без исключения, даже в кризисные моменты мост оставался гражданским объектом. Логистика полуострова была скорректирована под эти правила».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что Киев нарывается на крупные неприятности:
«Свинарник настойчиво выпрашивал и выпросил даже не возмездие как таковое, а интенсивную работу по всемерному сокращению остававшегося срока его существования. Самый короткий и прямой путь к этой цели заключается в приведении условий существования свинарника к доиндустриальным кондициям, и ускоряться на этом пути нам есть куда и есть чем: когда Трамп вечером замечал, что Россия бьет намного сдержаннее, чем могла бы, а Песков с агентом Дональдом выражал полное согласие, это было опережающей иллюстрацией как раз к данному тезису. Впрочем, и чувство возмездия, даже самое требовательное и взыскательное, очень скоро тоже будет утолено до дна – по совокупности всего, что свинарник и успел получить за последние часов двенадцать, и подавно успеет получить далее».
«Оптимистка в штатском» призывает не искать в действиях ВСУ военную логику:
«Если кто-то наивно думает, что хохлы просчитывают, как повреждение этого великолепного инженерного сооружения осложнит логистику и облегчит им жизнь – это ошибка. Кастрюли вообще не мыслят такими категориями. Движущая сила – сам факт терроризма: устроить теракт, желательно кровавый, лишь бы у соседа хата подгорела. Это террористическое квазигосударственное образование, и вся его стратегия укладывается именно в эту примитивную формулу. Бандеры ничего не построили, ничего не создали и ничего не способны создать. Их бесит сам факт, что кто-то что-то построил. Что кто-то способен на созидание, инженерную мысль и красоту. Это примитивный разрушительный нигилизм: собственная неспособность создавать превращается в ненависть к тому, что создано другими. Они способны только на разрушение и пакости. Причем даже разрушить толком не могут – способны лишь подпортить то, что построено чужими руками».
Цензурирование Пушкина
В СМИ появилась информация о том, что в школьный учебник для третьего класса стихотворение А. С. Пушкина «Зимний вечер» вошло в сокращенном виде: из него исключили четверостишие, начинающееся со строк «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей» и заканчивающееся словами «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей». В более ранних изданиях учебника стихотворение печаталось целиком.
Сенатор Айрат Гибатдинов называет ситуацию абсурдом:
«На мой взгляд, к подобным вопросам необходимо подходить очень взвешенно и не доводить ограничения до абсурда. Если определенные произведения требуют возрастных ограничений, необходимо искать разумные решения, позволяющие детям знакомиться с классикой в полном объеме, но в наиболее подходящем для этого возрасте».
«Неучи ученые» обращают внимание на расхождение в позициях официальных лиц и издательства «Просвещение», которое напечатало спорный учебник:
«Советник президента Елена Ямпольская сообщила, что учебник по литературному чтению для третьего класса "относится именно к действующей коммерческой, то есть уже устаревающей линейке учебников". В новой программе "Зимнего вечера" нет, изучают его только в пятом классе, а строк оттуда никто не убирал, и досадное упущение уже исправили. Но Министерство просвещения тоже официально прокомментировало ситуацию и сообщает, что "произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде". И также подчеркивают, что учебник устарел, а в новой программе все так, как надо. А вот в самом издательстве "Просвещение" считают иначе и называют удаление конкретного отрывка "общепринятой практикой" и "использованием фрагментов художественных произведений". Придерживаться в этом случае можно любой точки зрения, но как же быстро одна вирусная история в соцсетях провоцирует официальные комментарии! Во всем бы так».
Исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов в своем канале «Соколов и медиа» интересуется:
«К холивару вокруг недавней попытки подрезать стихотворение Александра Сергеевича в школьном учебнике. Как раз позавчера возникла дискуссия: а что он в принципе призывал свою няню пить кружками? Ну вряд ли крепкий алкоголь. А что тогда?»
Адвокат Сталина Гуревич размышляет о том, какие еще сцены из произведений Пушкина нуждаются в цензуре:
«Онегина тоже всего покромсать можно. Там и Цимлянское, и пропаганда сатанизма в виде гадания на Святках. В Барышне-крестьянке тоже, между прочим, Ерофееча потребляют. А в Емельяне Пугачеве вообще русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Начитаются неокрепшими умами, потом на Болотную ходят».
«Мюсли вслух» приводят аналогию:
«Вполне реальная история. Спичечный коробок, выпущенный в конце 1920-х годов, привлек внимание бдительных советских граждан. В изображении огня они усмотрели профиль Троцкого. Правда, чтобы это заметить, коробок надо повернуть. Крамольные спички принялись изымать из продажи. Коллекционеры спичечных этикеток, к счастью будущих историков, принялись такие коробки разыскивать. Уже в наше время издательство "Просвещение" буквально исполнило ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отцензурила наше все Александра Сергеевича Пушкина, убрав в школьном учебнике строки о няне и кружке из стихотворения "Зимний вечер". Не собираемся сравнивать уважаемое издательство с бдительными инициативными дураками прошлого столетия, но смысла править классика изначально не было никакого: пушкинские строчки с предложением "выпьем" есть в любой хрестоматии».
Невыдача виз российским спортсменам
Несколько стран отказались давать визы российским атлетам.
«Датчанка за углом» пишет, как Канада придумала победить российских хоккеистов, даже не выходя на лед:
«30 октября Спортивный арбитражный суд CAS постановил: российские хоккейные сборные должны быть допущены к пяти международным турнирам! В том числе к молодежному чемпионату мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря. Казалось бы, решение суда есть. Значит, пора готовить коньки? Не тут-то было! Канада внезапно вспомнила, что она не только родина хоккея, но и великая держава визового контроля! Российским хоккеистам отказали в праве въезда. А Международная федерация хоккея IIHF, почесав затылок, 15 ноября объявила: Россия на чемпионат не едет! Вот вам и международное спортивное правосудие! И самое замечательное – освободившееся место досталось Норвегии! Теперь можно даже не обыгрывать сильного соперника. Достаточно, чтобы его не пустили через границу!»
«РосСкандал» отмечает, что хакеры взломали сайт Международной федерации хоккея (IIHF) после ее отказа обеспечить участие российской сборной в ЧМ в Канаде:
«На зависшем сайте IIHF появилось фото российских хоккеистов и подпись: "Боитесь встретиться с Россией?". Напомним, Международный спорт. суд (CAS) обязал IIHF немедленно допустить россиян к ЧМ. Но в позу встали власти Канады, запретив россиянам въезд, а IIHF в итоге подчинилась не решению суда, а канадским русофобам. Вот так Запад втаптывает в грязь свои же демократические институты. И даже не во имя какой-то там "цивилизационной борьбы"! Цель у них одна, и она до безобразия корыстна: избавиться от сильного спортивного соперника. Взломщики сайта IIHF так и написали: "Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить". Так что вся их русофобия – лишь инструмент в руках подлых и трусливых жуликов».
«Северяночка» рассказывает о том, как российских спортсменов ограничивают скандинавы:
«Вслед за Финляндией и Норвегией закрыть въезд российским спортсменам решила Швеция – об этом 13 ноября объявил министр по социальным вопросам Якоб Форссмед, а и.о. премьера Ульф Кристерссон идею полностью поддержал. Стокгольм торопится не просто так: систему отказов хотят запустить до февраля 2027 года, когда в шведском Фалуне пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта. По замыслу властей, российских атлетов не должны пускать на соревнования вплоть до окончания конфликта на Украине – даже если у них на руках есть действующий шенген. Формально все подается как принципиальная политическая позиция. На деле же скандинавская тройка просто страхуется от неловкой ситуации, когда международные федерации начинают возвращать россиян на старты, а местным чиновникам приходится объяснять, почему "спорт вне политики" внезапно мешает их собственным медальным планам. Пока остальные спорят о нейтральных статусах и допусках, северные страны нашли способ вообще не выходить с россиянами на одну трассу. Удобная схема – и политические очки набраны, и конкуренция на домашнем чемпионате мира заметно ниже».
«Доктор Z прописал» не удивлен:
«Это было предсказуемо. Раз российские спортсмены возвращаются к соревнованиям, то препятствия им начинают чинить на национальном уровне. Здесь, конечно, только протестами делу не поможешь. Сначала обращения к федерациям и МОК, ведь это их решениями пренебрегают. А потом суды. Может, путь и небыстрый, но достаточно эффективный. Впрочем, полагаем, что в профильных структурах прекрасно знают, что и как надо делать».
GTA VI
На этой неделе вышла игра GTA VI.
«ЯПервый» объясняет, почему это стало важным событием для многих людей:
«Геймеры ждали этого момента 13 лет. Именно столько прошло с выхода предыдущей титульной серии GTA. Поклонники культовой игры создали ажиотаж еще до релиза. Кто-то даже взял отпуск или отгул ради того, чтобы даже работа точно не помешала. А по оценкам одной из аналитических компаний, к моменту выхода обновления юзеры оформили около 15-16 млн цифровых предзаказов на сумму $1,5 млрд. Что думают о шестой части те, кто уже успел поиграть?»
«Банкста» приводит забавный факт:
«Экономика США потеряет $1 млрд из-за игры GTA VI. Отгулы сотрудников уронят производительность труда, поскольку свыше 12 млн рабочих планируют взять выходной 19 ноября ради игры».
«PRO: блог Rn21» поиграл и делится мнением:
«Играешь и не понимаешь, а главные герои вообще как до своих лет дожили? Логики, ума, решительности – 0. Интеллект отсутствует в зачатке, IQ на уровне ICQ... Увидел бы Задорнов все это – изобрел бы более справедливую фразу, чем "ну тупые". Одноэтажная пригородная Америка с разбитыми дорогами и хламом вокруг тоже не навевает позитивных вайбов. В общем – жесть. Главный герой, который будто бы должен быть хитрым, ловким, умелым и мудрым – просто тупой болван и каблук. Ничего общего с персонажами предыдущих частей игры. Тупит безбожно и постоянно. Главная героиня будто бы даже чууууууть-чуть поумнее своего визави, но тоже мозгами и логикой не блещет».
«Munterra» дает более романтичное описание:
«Вайс-Сити снова горит неоном. Только теперь это не просто город, по которому хочется пронестись на угнанной машине под громкую музыку. Это огромная живая Леонида, где за каждым поворотом что-то происходит: кто-то выясняет отношения на парковке, кто-то танцует в клубе, кто-то несется по шоссе к закату, а ты можешь в следующую секунду свернуть к пляжу, заглянуть в магазин, оказаться на стрельбище или просто потеряться в городе на несколько часов. Первые игроки и критики пишут именно об этом ощущении – будто Rockstar собрали не просто открытую карту, а целую альтернативную реальность».
«НАЛЕГКЕ | AI • Crypto» рассказывает о рекламном продвижении игры в США:
«Сегодня только и слышу про выход GTA VI. Rockstar нормально так запушили рекламу в Майами. Только сделка с округом Майами-Дейд на $3,9М, а у Майами-Бич еще своя. На пляжах зонтики Vice City, над городом летает дирижабль, по улицам ездят автобусы с рекламой и тачки, как из игры. Уже и пиво из GTA наливают, а некоторые заведения временно взяли себе названия из игры».
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