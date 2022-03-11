Генпрокуратура требует от Роскомнадзора ограничить работу Instagram в России

Генпрокуратура России направила требование ограничить доступ к социальной сети Instagram в Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

В ООН пообещали обсудить с Meta решение о призывах к насилию против россиян

Генпрокуратура РФ также обратилось в суд с просьбой признать компанию Meta (владеет Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Ранее издание Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta сообщило, что компания разрешит пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию против россиян и российских военных из-за начала военной спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоскомнадзорInstagram
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры