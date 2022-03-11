Генпрокуратура требует от Роскомнадзора ограничить работу Instagram в России

Генпрокуратура РФ также обратилось в суд с просьбой признать компанию Meta (владеет Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Ранее издание Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta сообщило, что компания разрешит пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию против россиян и российских военных из-за начала военной спецоперации на Украине.

