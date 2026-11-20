Эстония закроет границу с Россией с 1 декабря
Власти Эстонии приняли решение «в интересах национальной безопасности» с 1 декабря закрыть все автомобильные КПП на границе с Россией. Об этом сообщает RT.
В заявлении эстонского кабмина уточняется, что речь идёт о пунктах «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе».
«Решение касается передвижения людей и транспортных средств... Грузовые железнодорожные перевозки будут осуществляться в соответствии с действующими ограничениями и возможностями, а также под строгим таможенным контролем», - отмечается в документе.
В правительстве республики добавили, что данное решение может быть пересмотрено через шесть месяцев.
Ранее власти Эстонии объяснили намерение закрыть границу тем, что Россия якобы причастна к диверсионной атаки на одно из оборонных предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва полностью отвергает эти обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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