В заявлении эстонского кабмина уточняется, что речь идёт о пунктах «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе».

«Решение касается передвижения людей и транспортных средств... Грузовые железнодорожные перевозки будут осуществляться в соответствии с действующими ограничениями и возможностями, а также под строгим таможенным контролем», - отмечается в документе.

В правительстве республики добавили, что данное решение может быть пересмотрено через шесть месяцев.

Ранее власти Эстонии объяснили намерение закрыть границу тем, что Россия якобы причастна к диверсионной атаки на одно из оборонных предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва полностью отвергает эти обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».