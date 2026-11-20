Введение временного бесплатного проезда для матерей порадует родителей, но аналогичную привилегию должны получить и отцы, рассказала НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



В России следует временно освободить от платы за общественный транспорт женщин, воспитывающих детей младше 14 лет, в честь Дня матери. С такой инициативой 20 ноября выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, льгота должна действовать на протяжении двух недель — за семь дней до праздника и в течение недели после него. Волынец напомнила и про пап.