А как же папы? Волынец оценила идею бесплатного проезда для матерей
Оба родители должны получать соразмерные льготы, заявила НСН Ирина Волынец.
Введение временного бесплатного проезда для матерей порадует родителей, но аналогичную привилегию должны получить и отцы, рассказала НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
В России следует временно освободить от платы за общественный транспорт женщин, воспитывающих детей младше 14 лет, в честь Дня матери. С такой инициативой 20 ноября выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, льгота должна действовать на протяжении двух недель — за семь дней до праздника и в течение недели после него. Волынец напомнила и про пап.
«Чем больше возможностей будет у нас, у родителей, тем лучше. В Москве проезд у многодетных бесплатен в течение всего года. Мамы, которые имеют меньшее количество детей, тоже будут довольны тем, что им можно ездить две недели без оплаты. Но у нас еще есть день отца, который мы отмечаем в октябре. Пусть папа у нас в октябре две недели катается бесплатно в этом году. Остается только вопрос, кто за это будет платить: в конечном итоге все покрывает государство, то есть берет общие деньги. Даже если это оплачивают транспортники, то они будут получать компенсацию из бюджета», — отметила она.
Ранее Волынец объяснила НСН, почему многие родители не оформляют детские пособия.
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