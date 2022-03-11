СМИ: Facebook и Instagram одобрят призывы к насилию в отношении россиян
Американская корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, временно разрешит им в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении граждан России и солдат в частности, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.
Данное изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано с военной операцией Москвы на Украине.
Также временно не будут удаляться в ряде стран призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что на информационную атаку против России в интернете ежедневно тратится порядка $12 млн.
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