СМИ: Facebook и Instagram одобрят призывы к насилию в отношении россиян

Данное изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано с военной операцией Москвы на Украине.

Также временно не будут удаляться в ряде стран призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что на информационную атаку против России в интернете ежедневно тратится порядка $12 млн.

