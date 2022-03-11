В ООН пообещали обсудить с Meta решение о призывах к насилию против россиян

По ее словам, такой вопрос вызывает озабоченности в области прав человека и гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.

