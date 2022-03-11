В ООН пообещали обсудить с Meta решение о призывах к насилию против россиян
Решение Мeta разрешить призыв к насилию против россиян вызывает озабоченность, этот вопрос будет обсуждаться с компанией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
По ее словам, такой вопрос вызывает озабоченности в области прав человека и гуманитарного права.
Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.
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