В Госдуме пригрозили заблокировать Instagram и WhatsApp через несколько дней

«Полагаю, что до сегодняшнего вечера компания Meta должна или подтвердить, или опровергнуть, или отказаться от комментариев. Молчание в данном случае будет означать согласие, подтверждение опубликованной информации (с разрешением призывать к насилию – прим. НСН). В таком случае могут быть заблокированы все ресурсы компании Meta в России – Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Решение по закону будет приниматься генпрокурором либо его заместителями, реализовывать - Роскомнадзором. В техническом плане это возможно сделать достаточно быстро – в течение нескольких дней», - рассказал политик.

Таким образом, не исключено, что Instagram и WhatsApp будут заблокированы уже в эти выходные.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей.