В Госдуме пригрозили заблокировать Instagram и WhatsApp через несколько дней
Депутат Александр Хинштейн заявил «Радиоточке НСН», что отмолчаться у Meta на этот раз не получится.
Роскомнадзор дал компании Meta Марка Цукерберга время до вечера 11 марта, чтобы подтвердить или опровергнуть неофициальные данные о якобы имеющемся разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в соцсетях. Российские власти готовы действовать быстро: блокировка Instagram и мессенджера WhatsApp возможна в ближайшие дни, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
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«Полагаю, что до сегодняшнего вечера компания Meta должна или подтвердить, или опровергнуть, или отказаться от комментариев. Молчание в данном случае будет означать согласие, подтверждение опубликованной информации (с разрешением призывать к насилию – прим. НСН). В таком случае могут быть заблокированы все ресурсы компании Meta в России – Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Решение по закону будет приниматься генпрокурором либо его заместителями, реализовывать - Роскомнадзором. В техническом плане это возможно сделать достаточно быстро – в течение нескольких дней», - рассказал политик.
Таким образом, не исключено, что Instagram и WhatsApp будут заблокированы уже в эти выходные.
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей.
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