Буцкая усомнилась, что матерей нужно заставлять отчитываться за трату алиментов
Татьяна Буцкая заявила НСН, что странно просить женщин, получающих алименты, отчитываться за каждую копейку, к тому же предложение связать алименты с суммой прожиточного минимума тоже требует обсуждения.
Заставить отчитываться мать о потраченных на ребенка алиментах представляется очень сложным, особенно, когда речь идет о покупке еды и оплате коммунальных услуг. Об этом в пресс-центре НСН рассказала председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.
«Насколько справедливо просить маму, которая воспитывает ребенка отчитываться за каждую копейку потраченных алиментов однозначно ответить сложно, потому что семенные деньги разделить невозможно. Женщина не будет отдельно на ребенка покупать 200 грамм мяса, отдельно платить за него квартплату и так далее», — раскрыла Буцкая.
Также она раскрыла, что звучат предложения связать выплату алиментов с прожиточным минимумом.
«Для тех, у кого доход не большой, и те, кто, уходя, выплачивает какой-то мизер, это однако история. Если мы говорим о том, что алименты будут привязаны к прожиточному минимуму, то тогда для таких семей это будет справедливое решение, потому что невозможно платить на ребенка по 5 тысяч в месяц. Есть семьи, где папа зарабатывает много, и в этом случает привязка алиментов к прожиточному минимуму ущемляет ребенка», — рассказала она.
Ранее адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева в пресс-центре НСН рассказала, что сверхалименты в размере 300 тысяч рублей в России может получить только небольшой процент женщин.
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