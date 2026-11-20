Также она раскрыла, что звучат предложения связать выплату алиментов с прожиточным минимумом.

«Для тех, у кого доход не большой, и те, кто, уходя, выплачивает какой-то мизер, это однако история. Если мы говорим о том, что алименты будут привязаны к прожиточному минимуму, то тогда для таких семей это будет справедливое решение, потому что невозможно платить на ребенка по 5 тысяч в месяц. Есть семьи, где папа зарабатывает много, и в этом случает привязка алиментов к прожиточному минимуму ущемляет ребенка», — рассказала она.

Ранее адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева в пресс-центре НСН рассказала, что сверхалименты в размере 300 тысяч рублей в России может получить только небольшой процент женщин.



