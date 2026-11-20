Шаман отказался прощать уехавших из России артистов
Следует ли прощать уехавших из России артистов, принимать их или нет, должен решать народ страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил певец Шаман (Ярослав Дронов).
При этом исполнитель отметил, что тоже является частью народа России. И он считает, что прощать уехавших артистов нельзя.
«Мое мнение — нет», — сказал Шаман.
Ранее народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что россиян, уехавших из страны после начала СВО, можно простить, но только если они признали свою ошибку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Операторов связи обязали предупреждать россиян о звонках из-за рубежа
- Россиянам рассказали, как защитить ценный багаж от кражи в аэропорту
- А как же папы? Волынец оценила идею бесплатного проезда для матерей
- Буцкая усомнилась, что матерей нужно заставлять отчитываться за трату алиментов
- Эстония закроет границу с Россией с 1 декабря
- Сябитова объяснила, когда женщинам нужно платить за себя на первом свидании
- Шаман отказался прощать уехавших из России артистов
- Телеграм: Саммит в КНР, цензура Пушкина и GTA
- «Писал 47 лет»: Бурляев назвал «исповедью» роман «Близнецы»
- «Воздух нужен!»: Зачем операторы связи начали давать доступ к Spotify и Netflix