При этом исполнитель отметил, что тоже является частью народа России. И он считает, что прощать уехавших артистов нельзя.

«Мое мнение — нет», — сказал Шаман.

Ранее народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что россиян, уехавших из страны после начала СВО, можно простить, но только если они признали свою ошибку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

