Грядущие новогодние праздники в РФ станут самыми длинными за 12 лет
Россияне выйдут на работу только 12 января.
Грядущие новогодние праздники в России станут самыми длинными за последнее десятилетие. Регионы уже начали готовиться к Новому году. При этом некоторые депутаты выступают против увеличения праздничных дней в России, особенно во время СВО. Однако другая часть политиков, поддерживая мнение россиян, говорит, что новогодние праздники в стране сокращать нельзя.
САМЫЕ ДЛИННЫЕ ПРАЗДНИКИ
В России предстоящие новогодние праздники в 2025-2026 годах станут самыми длинными за последние 12 лет. Депутат Светлана Бессараб напомнила, что россияне будут отдыхать 12 дней и выйдут на работу только 12 января. Она объяснила, что в последнюю неделю декабря граждане будут работать лишь 29-го и 30-го, а с 31 декабря начнутся праздники.
«С 2013 года россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. В 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», - приводит ее слова РИА Новости.
В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году. По данным RT, в связи с тем, что в новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.
Однако депутат Госдумы Максим Иванов назвал бессмысленным увеличение новогодних каникул во время СВО. Он считает, что в таких условиях предприятиям следует наращивать производство, а не останавливать работу, пишет «Газета.Ru».
Общественник и политтехнолог Вадим Попов также говорил, что в РФ следует уменьшить количество отпускных и праздничных дней. По его мнению, новогодние праздники можно сократить до шести дней, а отпуск — до 21 календарного дня. Он считает, что так страна сможет преодолеть экономические вызовы, а граждане станут здоровее, передают «Известия».
В свою очередь председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН выступил против сокращения новогодних каникул.
«Дискуссии относительно сокращения новогодних праздников звучат ежегодно, и продолжаются они уже лет 20. Объясняют это тем, что граждане на каникулах пьют много алкоголя и много употребляют лишней пищи. И да, любой дополнительный выходной — это также нагрузка на экономику. Но встречи с разными аудиториями позволяют мне быть убежденным в том, что абсолютное большинство хочет продолжительных выходных дней в новогодний период. Люди так привыкли, и я против сокращения», - заявил он.
При этом Нилов призвал внести в Трудовой кодекс поправку, которая зафиксировала бы 31 декабря как выходной день, чтобы правительству своими решениями не приходилось переносить какие-либо даты на этот день.
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ
Между тем, подготовка к Новому году в России в этот раз началась раньше обычного. Россияне уже делятся в соцсетях фотографиями с украшенными елками возле торговых центров. Например, у главного входа в парк Горького в Москве новогоднюю елку установили еще в октябре. В магазинах уже начинают продавать новогоднюю атрибутику.
Кроме того, аналитики «Авито» зафиксировали в третьем квартале рост продаж новогодних украшений в 2,5 раза год к году, передает RT. Также спросом пользуются осветительные приборы и товары для систематизации пространства.
При этом эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН подчеркнул, что ранняя подготовка к Новому году объясняется желанием продавцов стимулировать россиян на праздничные покупки.
«Предновогодняя атмосфера, как правило, стимулирует потребителя совершать покупки. Покупатель понимает, что Новый год не за горами, нужно подготовиться к подаркам, покупкам, заранее все предусмотреть. Для этого и создается праздничное настроение. У нас практикуется длительное присутствие в общественных пространствах новогодних украшений до и после праздника. Это отличает Россию от западных стран. Там после Рождества сворачиваются все украшения, праздник пропадает», - объяснил он.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что существенного роста цен на искусственные ели перед праздниками не будет, конкуренцию им составят живые деревья.
