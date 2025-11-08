Грядущие новогодние праздники в РФ станут самыми длинными за 12 лет

САМЫЕ ДЛИННЫЕ ПРАЗДНИКИ

В России предстоящие новогодние праздники в 2025-2026 годах станут самыми длинными за последние 12 лет. Депутат Светлана Бессараб напомнила, что россияне будут отдыхать 12 дней и выйдут на работу только 12 января. Она объяснила, что в последнюю неделю декабря граждане будут работать лишь 29-го и 30-го, а с 31 декабря начнутся праздники.

«С 2013 года россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. В 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», - приводит ее слова РИА Новости.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году. По данным RT, в связи с тем, что в новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.