СМИ: Мужчина с ножом ранил трех женщин в парижском метро

В парижском метро мужчина напал с ножом на пассажиров и ранил трех женщин. Нападения произошли в пятницу на нескольких станциях линии 3 — Arts-et-Métiers, République и Opéra, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на данные транспортных служб и прокуратуры.

По данным издания, атаки произошли в течение получаса во второй половине дня. Пострадавшим оперативно оказали первую помощь, двух женщин доставили в больницы. По данным полиции, их жизни ничего не угрожает, отмечает RT.