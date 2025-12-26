СМИ: Мужчина с ножом ранил трех женщин в парижском метро
В парижском метро мужчина напал с ножом на пассажиров и ранил трех женщин. Нападения произошли в пятницу на нескольких станциях линии 3 — Arts-et-Métiers, République и Opéra, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на данные транспортных служб и прокуратуры.
По данным издания, атаки произошли в течение получаса во второй половине дня. Пострадавшим оперативно оказали первую помощь, двух женщин доставили в больницы. По данным полиции, их жизни ничего не угрожает, отмечает RT.
Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения и данных о передвижении его мобильного телефона. В тот же вечер его задержали по месту жительства в пригороде Парижа.
В правоохранительных органах отметили, что на данный момент произошедшее рассматривается как уголовное преступление. Террористический мотив не подтверждается, передает «Радиоточка НСН».
