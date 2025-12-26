СМИ: Мужчина с ножом ранил трех женщин в парижском метро

В парижском метро мужчина напал с ножом на пассажиров и ранил трех женщин. Нападения произошли в пятницу на нескольких станциях линии 3 — Arts-et-Métiers, République и Opéra, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на данные транспортных служб и прокуратуры.

По данным издания, атаки произошли в течение получаса во второй половине дня. Пострадавшим оперативно оказали первую помощь, двух женщин доставили в больницы. По данным полиции, их жизни ничего не угрожает, отмечает RT.

В Москве мужчина с ножом напал на двоих прохожих

Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения и данных о передвижении его мобильного телефона. В тот же вечер его задержали по месту жительства в пригороде Парижа.

В правоохранительных органах отметили, что на данный момент произошедшее рассматривается как уголовное преступление. Террористический мотив не подтверждается, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:НападениеФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры