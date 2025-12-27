Умер гитарист The Cure Перри Бэмоунт
Клавишник и гитарист рок-группы The Cure Перри Бэмоунт умер в возрасте 65 лет. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте британского коллектива.
«Мы с огромной печалью подтверждаем смерть нашего близкого друга и товарища по группе Перри Бэмоунта, который ушел из жизни после непродолжительной болезни у себя дома», - заявили The Cure.
Бэмоунт стал участником группы в 1990 году, музыкант играл на клавишных, а с 1993 года выступал в качестве соло-гитариста. В 2012 году он присоединился к лондонской группе Love Amongst Ruin, где играл на бас-гитаре. Кроме того, Бэмоунт работал в качестве художника и иллюстратора в журнале Fly Culture.
Ранее в возрасте 74 лет умер британский певец Крис Ри.
