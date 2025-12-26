Россияне смогут смотреть YouTube в будущем, но скорость загрузки будет куда ниже из-за действий Google. Компания совсем не заинтересована в российском рынке, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.

Google направила российским интернет-провайдерам письмо, в котором сообщила, что планирует забрать кэширующие серверы модели Dell R720. Речь идет о серверах, которые использовались в рамках системы Google Global Cache (GGC), которая ускоряет доставку контента для пользователей. На этих серверах хранится контент, наиболее востребованный интернет-пользователями: ролики YouTube, карты, обновления для приложений на Android и браузера Chrome, а также изображения из поиска Google. За счет этого его загрузка происходит быстрее. Об этом сообщает РБК. Геллер объяснил эти действия Google враждебностью по отношению к россиянам.