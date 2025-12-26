Россиянам предрекли более медленный YouTube из-за «враждебного» Google

Американская корпорация продемонстрировала свое нежелание оставаться на российском рынке, заявил Артем Геллер.

Россияне смогут смотреть YouTube в будущем, но скорость загрузки будет куда ниже из-за действий Google. Компания совсем не заинтересована в российском рынке, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.

Google направила российским интернет-провайдерам письмо, в котором сообщила, что планирует забрать кэширующие серверы модели Dell R720. Речь идет о серверах, которые использовались в рамках системы Google Global Cache (GGC), которая ускоряет доставку контента для пользователей. На этих серверах хранится контент, наиболее востребованный интернет-пользователями: ролики YouTube, карты, обновления для приложений на Android и браузера Chrome, а также изображения из поиска Google. За счет этого его загрузка происходит быстрее. Об этом сообщает РБК. Геллер объяснил эти действия Google враждебностью по отношению к россиянам.

В Госдуме рассказали, когда в России полностью закроют YouTube
«Кэширование ускоряет загрузку YouTube и других сервисов Google, а без него все действительно станет медленнее. Но никто не прекратит свою работу. Кому надо — будут и дальше смотреть видео, как и смотрели. Они найдут способы. На мой взгляд, Google поступает нерационально. Компания в очередной раз показывает свою максимальную незаинтересованность в российском рынке, а может быть и враждебность. Если раньше мы могли смеяться над тем, что оборудование Google якобы устаревает, поскольку об этом говорило государство, то сегодня корпорация сама показывает себя с негативной точки зрения», — указал он.

Геллер добавил, что Россия может перейти к ответным действиям против Google.

Своих аналогов нет: Как блокировка сервисов Google ударит по россиянам
«Большой вопрос к нашим исполнительным органам, которые не взимают долги с Google. Юридически можно начинать процессы по имущественным процессам, потому что активы находятся в России. Мы задерживаем этот вопрос, скорее всего, потому, что есть надежда на сотрудничество. Какие-то сервисы еще рано забирать или отключать, потому что им нет альтернатив. Многие компании используют документооборот на основе продуктов Google, различные интеграции. Сейчас все уже заняты вопросом, а как нам без них жить», — подчеркнул он.

Ранее гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский объяснил НСН, как Rutube удалось импортозаместить YouTube в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online
ТЕГИ:ИнтернетGoogleYoutube

Горячие новости

Все новости

партнеры