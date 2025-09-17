Назван способ продлить новогодние праздники до 16 дней
В России новогодние праздники можно продлить до 16 дней, сообщают «Известия».
Для этого необходимо взять отпуск на 29 и 30 декабря. Выходные дни начинаются с 31 декабря и заканчиваются 12 января 2026 года. При этом образуется промежуток в два рабочих дня — 29 и 30 декабря.
Если оформить отпуск на эти даты, то отдых начнется уже 27 декабря и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых на протяжении 16 дней.
При этом два дня отпуска не приведут к снижению дохода для работников, которые трудятся по системе оклада, так как на декабрь приходится 22 рабочих дня.
Ранее в Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
