Назван способ продлить новогодние праздники до 16 дней

Для этого необходимо взять отпуск на 29 и 30 декабря. Выходные дни начинаются с 31 декабря и заканчиваются 12 января 2026 года. При этом образуется промежуток в два рабочих дня — 29 и 30 декабря.

Если оформить отпуск на эти даты, то отдых начнется уже 27 декабря и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых на протяжении 16 дней.

При этом два дня отпуска не приведут к снижению дохода для работников, которые трудятся по системе оклада, так как на декабрь приходится 22 рабочих дня.

Ранее в Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

