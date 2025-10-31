Россияне активнее покупают забавные товары и новогодние подарки вместо масок и страшных костюмов к Хэллоуину, рассказала директор по внешним связям и коммуникациям Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Наталья Галкина в беседе с НСН.



Продажи тематических товаров для Хеллоуина на маркетплейсах резко упали в 2025- м году, в то время как в 2024-м году этот показатель вырос в несколько раз.Аналитики «Контура» указали на снижение продаж товаров для Хэллоуина более чем на 45% как в натуральном, так и в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Галкина объяснила это тем, что у россиян праздник приобрел другой смысл.