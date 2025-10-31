Россияне больше тратят на «Тыквенный Спас» и Новый год, чем на Хэллоуин
Хэллоуиновские товары не пользуются у россиян высоким спросом, осенью они готовятся к другим праздникам, заявила НСН Наталья Галкина.
Россияне активнее покупают забавные товары и новогодние подарки вместо масок и страшных костюмов к Хэллоуину, рассказала директор по внешним связям и коммуникациям Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Наталья Галкина в беседе с НСН.
Продажи тематических товаров для Хеллоуина на маркетплейсах резко упали в 2025- м году, в то время как в 2024-м году этот показатель вырос в несколько раз.Аналитики «Контура» указали на снижение продаж товаров для Хэллоуина более чем на 45% как в натуральном, так и в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Галкина объяснила это тем, что у россиян праздник приобрел другой смысл.
«Снижение спроса на товары именно с атрибутикой Хэллоуина отмечается уже не первый год. В России это праздник адаптировался и приобрел новый смысл: главный акцент не на том, что стирается граница между миром живых и мёртвых, а скорее на переходе от лета к зиме. Случайно появившийся два года назад выражение “Тыквенный Спас” фактически завирусилось. Лампы-тыквы, гирлянды, искусственная паутина по-прежнему в топе продаж, но, в отличие от западных стран, где люди надевают страшные маски и костюмы, как символическую защиту от темных сил, россияне предпочли перевести все в шутку. Маски страшного клоуна, чумного доктора не пользуются популярностью, зато взлетели продажи маски с лицом телеведущего Леонида Якубовича», — указала она.
Галкина добавила, что россиянам осенью интересны другие товары.
«Кроме того, наметились еще два новых тренда. Первый из них — смещение фокуса в сторону российской фольклорной или архивной советской эстетики: идет заметный рост продаж кокошников, шапок "боярок", "кубанок" и одежды с элементами традиционного костюма или советской атрибутики. Второй заметный тренд — ранняя подготовка к празднованию Нового года: все больше россиян такие покупки начинают делать еще в октябре, когда в наличии весь ассортимент и более короткий срок доставки. В топе не только товары с новогодней атрибутикой или новогоднего интерьера, но и подарки — их сейчас тоже многие предпочитают выбирать и заказывать заранее», — подчеркнула она.
Ранее директор по развитию агентства по работе с маркетплейсами Indigolab Владимир Демоюн в пресс-центре НСН назвал, какие товары к Хэллоуину у россиян популярнее всего.
