Депутат назвал бессмысленным увеличение новогодних каникулы во время СВО
Депутат Госдумы Максим Иванов в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнение в целесообразности увеличения новогодних праздников до 12 дней в 2026 году на фоне продолжающейся военной операции России на Украине.
По его мнению, в таких условиях предприятия должны наращивать производство, а не останавливать работу.
Иванов подчеркнул, что военные заводы нуждаются в повышении темпов выпуска современного вооружения, необходимого вооружённым силам России. Он отметил, что отдых важен, но предпочёл бы перенос дополнительных выходных на майские праздники, когда традиционно ведутся сельскохозяйственные работы.
Решение об изменении праздничных дней, по его словам, остается за правительством, однако в условиях СВО подобные инициативы выглядят сомнительными, передает «Радиоточка НСН».
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