Депутат назвал бессмысленным увеличение новогодних каникулы во время СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнение в целесообразности увеличения новогодних праздников до 12 дней в 2026 году на фоне продолжающейся военной операции России на Украине.

По его мнению, в таких условиях предприятия должны наращивать производство, а не останавливать работу.