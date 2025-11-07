В мясной ассоциации предупредили о росте цен на свинину к Новому году
Сергей Юшин заявил НСН, что цены к Новому году вырастут, но не так значительно, при этом ради экономии можно закупиться мясом уже сейчас.
Цены на свинину растут в пределах инфляции, этот продукт дорожает меньше других видов мяса и продуктов в целом, заявил НСН руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Свинина начала дешеветь в России. Производители свинины снизили оптовые цены на продукцию на 1–3% за неделю из-за сокращения розничных продаж, пишет «Коммерсант». При этом в начале июля свинина в опте дорожала на 12–30% в зависимости от части туши. Юшин отметил, что оптовые цены меняются каждый день.
«Эта новость высосана из пальца, цены на свинину у нас как падают, так и растут. Этот рынок достаточно волатильный. Снижение на 1-3% не может говорить нам о чем-то. Пока это лишь показывает, что предложение живых свиней выше, чем потребности перерабатывающих мощностей. Потребление свинины не падает. У нас после летнего шашлычного периода есть некое снижение спроса, но само по себе потребление остается на высоком уровне. Оно поддерживается достаточно доступными ценами, потому что свинина дорожала меньше всего по сравнению с другими видами мяса и другими продуктами питания. В этом году розничные цены растут на уровень инфляции, а оптовые цены меняются каждый день», - рассказал он.
Юшин дал прогноз по ценам ближе к Новому году, отметив, что здесь нет никакого сюрприза.
«Перед Новым годом, конечно, ждем роста цен, так как растет спрос. После длительных новогодних праздников продавцы часто несут убытки, а на большом спросе хотят заработать. Купите сегодня свинину и заморозьте ее, если хотите сэкономить. Но значительного роста не будет, так как с предложением проблем нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявил, что спрос действительно сильно влияет на стоимость свинины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме уверены, что иностранцы не навяжут конкуренцию за бюджетные места в вузах
- Очередной перенос игры GTA VI объяснили попыткой «угодить всем»
- На севере Москвы мужчина в инвалидном кресле погиб после наезда двух авто
- В ВТБ рассказали о новой волне мошенничеств с криптовалютой в мессенджерах
- СМИ: На OpenAI подали семь исков с обвинениями в подстрекательстве к суициду
- В США отменили почти 700 авиарейсов из-за шатдауна
- В МВД не будут разглашать данные о судимости для приложений знакомств
- Под контролем КГБ: Зачем Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию
- Нечем заменить: Кто заплатит за пошлины ЕС на российские товары
- В Южной Корее из-за обрушения на электростанции погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru