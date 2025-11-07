«Эта новость высосана из пальца, цены на свинину у нас как падают, так и растут. Этот рынок достаточно волатильный. Снижение на 1-3% не может говорить нам о чем-то. Пока это лишь показывает, что предложение живых свиней выше, чем потребности перерабатывающих мощностей. Потребление свинины не падает. У нас после летнего шашлычного периода есть некое снижение спроса, но само по себе потребление остается на высоком уровне. Оно поддерживается достаточно доступными ценами, потому что свинина дорожала меньше всего по сравнению с другими видами мяса и другими продуктами питания. В этом году розничные цены растут на уровень инфляции, а оптовые цены меняются каждый день», - рассказал он.

Юшин дал прогноз по ценам ближе к Новому году, отметив, что здесь нет никакого сюрприза.

«Перед Новым годом, конечно, ждем роста цен, так как растет спрос. После длительных новогодних праздников продавцы часто несут убытки, а на большом спросе хотят заработать. Купите сегодня свинину и заморозьте ее, если хотите сэкономить. Но значительного роста не будет, так как с предложением проблем нет», - заключил собеседник НСН.

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявил, что спрос действительно сильно влияет на стоимость свинины.

