Две женщины пострадали при детонации боеприпаса в Белгородской области

Помимо этого, атакам с применением дронов подверглись еще три муниципалитета региона. В селе Замостье Грайворонского округа поврежден гараж на территории домовладения, в селе Мощеное сгорел автомобиль.

В селе Солоти Валуйского округа у автомобиля выбиты стекла и повреждена передняя часть кузова. В районе поселка Пятницкое Волоконовского округа после детонации FPV-дронов повреждены два грузовых автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

