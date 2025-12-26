Две женщины пострадали при детонации боеприпаса в Белгородской области
В селе Зимовье Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации неустановленного боеприпаса пострадали две женщины. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
По данным оперштаба, одна из пострадавших получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую женщину с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования. В результате взрыва в четырех частных домах повреждено остекление и перебита газовая труба, отмечает RT.
Помимо этого, атакам с применением дронов подверглись еще три муниципалитета региона. В селе Замостье Грайворонского округа поврежден гараж на территории домовладения, в селе Мощеное сгорел автомобиль.
В селе Солоти Валуйского округа у автомобиля выбиты стекла и повреждена передняя часть кузова. В районе поселка Пятницкое Волоконовского округа после детонации FPV-дронов повреждены два грузовых автомобиля, передает «Радиоточка НСН».
