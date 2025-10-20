У главного входа в парк Горького установили новогоднюю елку

В Москве возле главного входа в парк Горького установили большую искусственную елку за два месяца до новогодних праздников, сообщает газета «Известия».

На видео видно, что конструкция уже полностью собрана. Пока на ней нет украшений, за исключением серебристой звезды на верхушке.

Депутат Нилов выступил против сокращения новогодних каникул

В этот же день президент России Владимир Путин обсудил с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко планы по развитию Великого Устюга — родины Деда Мороза.

Москва, которой исполнится 880 лет в 2027 году, получит 4,2 миллиарда рублей на реконструкцию и развитие туристической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

