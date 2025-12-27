Трамп: Экономика России находится в тяжелом положении

Российская экономика оказалась в тяжелом положении, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил изданию Politico.

«Их экономика в тяжелом состоянии, в очень тяжелом состоянии», - отметил глава Белого дома.

Американский лидер не привел доказательств своих слов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ успешно адаптировалась к масштабным санкциям. Основу этого составил рыночный характер экономики.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияЭкономикаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры