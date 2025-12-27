Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным
27 декабря 202501:55
Президент США Дональд Трамп намерен вскоре провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, глава Белого дома заявил о планах побеседовать с российским коллегой «скоро, как бы этого ни хотелось».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Рождеством. Глава российского государства направил коллеге поздравительную телеграмму.
