Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico.

Песков: Телефонный разговор Путина с Трампом возможен в любой момент

По данным издания, глава Белого дома заявил о планах побеседовать с российским коллегой «скоро, как бы этого ни хотелось».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Рождеством. Глава российского государства направил коллеге поздравительную телеграмму.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
