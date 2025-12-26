Цены на новогодний стол выросли вдвое медленнее, чем год назад
Цены на продукты для новогоднего стола в этом году росли заметно спокойнее, чем год назад, и уложились в 6% общей инфляции. Это говорит о том, что период резкого подорожания сливочного масла, картофеля, яиц и так называемого борщевого набора, наблюдавшийся в декабре прошлого года, остался позади, рассказал aif.ru независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут.
По данным Руспродсоюза, были проанализированы цены на основные ингредиенты традиционных праздничных блюд — селедки под шубой, оливье, горячего, напитков и десертов. Опросы показывают, что в среднем российская семья планирует потратить на новогодний стол около 10 тысяч рублей.
Для сравнения, год назад аналогичный набор продуктов подорожал почти на 12%. В этом году рост цен оказался примерно вдвое ниже.
Корбут пояснил, что прошлогодний скачок был связан с ценовыми аномалиями по отдельным товарам. Сейчас ситуация выровнялась — за год яйца подешевели более чем на 15%, снизились цены и на большинство овощей. При этом эксперт отметил, что на фоне роста издержек в сельском хозяйстве удешевление продукции может быть тревожным сигналом и указывать на риски депрессии в отрасли, передает «Радиоточка НСН».
