Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США по недрам

Оринчак уточнила, что засекреченными пока остаются данные о запасах урана и урановых руд, однако вопрос о возможном снятии ограничений уже обсуждается.

Она подчеркнула, что закрытость информации о полезных ископаемых сдерживала инвестиции, не позволяя оценить ресурсную базу страны, а также препятствовала реализации соглашения с США и выполнению меморандума с Евросоюзом по критическому сырью, подписанного в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».

