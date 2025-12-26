Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США по недрам

Украинские власти рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых в рамках соглашения о недрах с США, сообщила агентству УНИАН исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.

По ее словам, решение принято правительством Украины и Службой безопасности. В открытый доступ переведены сведения о запасах алмазов, золота, лития, титана, платиноидов, циркония, скандия, а также ряда редких и рассеянных элементов, включая галлий, индий, кадмий, рений и теллур.

Оринчак уточнила, что засекреченными пока остаются данные о запасах урана и урановых руд, однако вопрос о возможном снятии ограничений уже обсуждается.

Она подчеркнула, что закрытость информации о полезных ископаемых сдерживала инвестиции, не позволяя оценить ресурсную базу страны, а также препятствовала реализации соглашения с США и выполнению меморандума с Евросоюзом по критическому сырью, подписанного в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».

