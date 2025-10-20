Новогодний тур на Хайнань обойдется в 100 тысяч рублей на человека, так как в Китае это не праздничные дни, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в разговоре с НСН.

Отмена виз в Китай повысила спрос россиян на зимние туры примерно на 30%, сообщили в РСТ. Туристы активно бронируют как пляжный отдых на острове Хайнань, так и экскурсионные маршруты по достопримечательностям страны. Арзуманов рассказал о ценах на Новый год.