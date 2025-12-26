США связывают возобновление авиасообщения с РФ с урегулированием по Украине
США не готовы обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией до достижения договоренностей по украинскому урегулированию, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, американская сторона прямо увязывает возвращение к вопросу авиасообщения с прогрессом по Украине, отмечая, что сначала необходимо договориться по конфликту, а затем переходить к другим темам.
На консультациях по так называемым «раздражителям» в двусторонних отношениях в феврале Москва предложила восстановить прямые рейсы. Тогда же обсуждались вопросы устранения препятствий в работе дипломатов, включая проблему арестованной дипсобственности.
При этом, как отметил замминистра, по ряду тем США избегают конкретных ответов, заявляя лишь о продолжении рассмотрения вопросов, передает «Радиоточка НСН».
