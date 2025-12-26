США связывают возобновление авиасообщения с РФ с урегулированием по Украине

На консультациях по так называемым «раздражителям» в двусторонних отношениях в феврале Москва предложила восстановить прямые рейсы. Тогда же обсуждались вопросы устранения препятствий в работе дипломатов, включая проблему арестованной дипсобственности.

При этом, как отметил замминистра, по ряду тем США избегают конкретных ответов, заявляя лишь о продолжении рассмотрения вопросов, передает «Радиоточка НСН».

