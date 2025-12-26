Миндич заявил, что давно не общается с Зеленским

Совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич сообщил, что давно не поддерживает общение с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда», запись которого опубликована на YouTube-канале газеты.

По словам Миндича, в последнее время контактов с главой государства у него не было. Он уточнил, что ранее общался с Зеленским крайне редко, а сейчас, по его словам, не общается вовсе, отмечает RT.