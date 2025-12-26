Миндич заявил, что давно не общается с Зеленским
Совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич сообщил, что давно не поддерживает общение с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда», запись которого опубликована на YouTube-канале газеты.
По словам Миндича, в последнее время контактов с главой государства у него не было. Он уточнил, что ранее общался с Зеленским крайне редко, а сейчас, по его словам, не общается вовсе, отмечает RT.
Бизнесмен подтвердил, что знаком с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с главой Минюста Германом Галущенко, фигурирующими в коррупционном скандале. Закупку бракованных бронежилетов для ВСУ, которую связывают с периодом работы Умерова министром обороны, Миндич назвал одним из ключевых эпизодов своего уголовного дела, отметив, что не готов подробно его комментировать.
При этом предприниматель заявил, что около 90% материалов дела считает «медийным кейсом» и пожаловался на масштабную информационную атаку. Он также подтвердил, что находится в розыске на Украине, добавив, что во время интервью отвечал на вопросы на русском языке, тогда как журналист говорил по-украински, передает «Радиоточка НСН».
