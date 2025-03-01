Экзамены и допбаллы: В РФ начали действовать новые правила приема в вузы
Новшества вступили в силу с 1 марта 2025 года.
В России с 1 марта начали действовать новые правила приема в отечественные высшие учебные заведения. Отмечается, что обновления будут действовать до 1 сентября 2029 года. К тому же изменился и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям.
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Теперь для абитуриентов в России ввели единые сроки приема на программы высшего образования. Они начнутся с 20 июня. Окончание приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры продлится до 1 сентября. При этом с учетом приема на контракт и допнабора — до 1 октября. Кроме того, подать документы поступающие на программы магистратуры абитуриенты смогут и через Госуслуги. Такая мера вводится впервые.
«Для абитуриентов при поступлении созданы более понятные и комфортные условия, у талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет. Вся высшая школа отстраивается таким образом, чтобы готовить сильные кадры для ведущих отраслей экономики», - приводит РИА Новости слава главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
Без бакалавров, но с аспирантами: В 2026 году вузы РФ полностью перейдут на новую систему образования
Согласно приказу ведомства, также было установило единое предельное количество специальностей для всех вузов, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждом вузе. Речь идет о пяти специальностях и направлениях подготовки. До этого количество устанавливалось самим университетом или институтом, но не должно было превышать пяти программ для поступления.
ДОПБАЛЛЫ И БЮДЖЕТ
К тому же теперь абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении за наличие допобразования по дополнительным общеобразовательным программам.
При этом зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его можно будет через суперсервис на Госуслугах и только в один вуз на выбранную специальность.
Между тем, если в вузе закончились места на поступление по отдельной квоте, а на особой квоте они не были полностью выбраны, руководство учебного заведения сможет перераспределить места между квотами.
ЭКЗАМЕНЫ
Согласно нововведениям, министерство сохранило обязательную сдачу экзамена по русскому языку для поступления на все специальности и направления подготовки в российских вузах. При этом кроме русского языка в качестве вступительных испытаний университеты устанавливают профильные предметы из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне. Так, университеты или институты смогут сделать такой выбор сами, либо предоставить его абитуриентам.
Между тем, министерство оставило экзамен по иностранному языку для следующих направлений подготовки: экономика, менеджмент и управление персоналом. До этого в проекте приказа предлагали убрать его из перечня вступительных испытаний при приеме на указанные направления.
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
Согласно нововведениям, все иностранные граждане, поступающие в высшие учебные заведения России, в том числе на платной основе, будут обязаны сдавать экзамен по русскому языку. Такая мера не затронет только те образовательные программы, обучение по которым с первого курса проходит на иностранном языке на платной основе. До этого вузы сами устанавливали перечень вступительных испытаний для иностранных абитуриентов при приеме на платные места.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, мера начнет действовать с 1 апреля 2025 года. Он добавил, что работа по этому вопросу ведется активная, так как президент России Владимир Путин дал поручение к 2030 году обучать в университетах страны не менее 500 тысяч иностранных студентов, передает РИА Новости.
До этого ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН сообщил, что число поступающих в московские вузы иностранцев постоянно растет.
«Количество поступающих иностранцев в целом увеличивается. Что касается нашего вуза, за прошедшее время мы зачислили 101 иностранного студента в этом году (в августе 2024 года – прим. НСН), и это число увеличивается год от года. В Москве стандартный набор — это Африка, Азия и страны СНГ», - рассказал он.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН объявил, что ЕГЭ в России будет отменен, но без резких движений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: РПК объявила о прекращении огня с Турцией
- ФБР вернуло Трампу документы, изъятые у него в 2022 году
- Умер снявший «Крутого Уокера» режиссер Майкл Прис
- Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Омске
- Российские фехтовальщики Керик и Граудынь победили на юниорском чемпионате Европы
- В Удомле фрагменты БПЛА попали в окно квартиры жилого дома
- Темпы роста экономики России превысили средние по G7 в четыре раза
- Сербия предложила принять переговоры России и США
- СМИ: Трамп не заинтересован в сделке по ископаемым с Украиной
- Во Владивостоке загорелся жилой дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru