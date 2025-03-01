Экзамены и допбаллы: В РФ начали действовать новые правила приема в вузы

Согласно приказу ведомства, также было установило единое предельное количество специальностей для всех вузов, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждом вузе. Речь идет о пяти специальностях и направлениях подготовки. До этого количество устанавливалось самим университетом или институтом, но не должно было превышать пяти программ для поступления.

ДОПБАЛЛЫ И БЮДЖЕТ

К тому же теперь абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении за наличие допобразования по дополнительным общеобразовательным программам.

При этом зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его можно будет через суперсервис на Госуслугах и только в один вуз на выбранную специальность.