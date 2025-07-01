Госсекретаря Дагестана освободили от должности

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

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«Государственный секретарь Дагестана... освобожден от должности», - указано в заявлении.

Ранее Магомедова задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». У чиновника прошли обыски, кроме того, суд арестовал две связанные с его родственниками квартиры в Москве, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новость
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