Госсекретаря Дагестана освободили от должности
1 июля 202510:42
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
«Государственный секретарь Дагестана... освобожден от должности», - указано в заявлении.
Ранее Магомедова задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». У чиновника прошли обыски, кроме того, суд арестовал две связанные с его родственниками квартиры в Москве, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru