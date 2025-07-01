В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный магазин на 4 млн рублей

Мужчина ограбил ювелирный салон в Новосибирске, похитив украшения на 4 млн рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленник - местный житель, который был ранее судим.

«Зная о том, что ювелирный салон в утренние часы находится без охраны, он на глазах у его работников разбил витрину с помощью молотка и стамески, после чего начал складывать украшения в рюкзак», - указала Волк.

Грабитель украл всего 79 золотых цепочек и 16 браслетов. После ЧП сотрудница салона выбежала на улицу и рассказала о произошедшем полицейским, находившимся на станции метро. Женщина заметила грабителя в потоке людей и указала на него правоохранителям, которые задержали подозреваемого.

Злоумышленника арестовали, возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере. Похищенные драгоценности изъяты, их вернут в магазин после следственных действий.

Ранее в одной из бань в Москве неизвестные украли 35 чугунных болванок на общую сумму в 1,1 млн рублей, пишет «Свободная пресса».

