В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный магазин на 4 млн рублей
Мужчина ограбил ювелирный салон в Новосибирске, похитив украшения на 4 млн рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
Отмечается, что злоумышленник - местный житель, который был ранее судим.
«Зная о том, что ювелирный салон в утренние часы находится без охраны, он на глазах у его работников разбил витрину с помощью молотка и стамески, после чего начал складывать украшения в рюкзак», - указала Волк.
Грабитель украл всего 79 золотых цепочек и 16 браслетов. После ЧП сотрудница салона выбежала на улицу и рассказала о произошедшем полицейским, находившимся на станции метро. Женщина заметила грабителя в потоке людей и указала на него правоохранителям, которые задержали подозреваемого.
Злоумышленника арестовали, возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере. Похищенные драгоценности изъяты, их вернут в магазин после следственных действий.
Ранее в одной из бань в Москве неизвестные украли 35 чугунных болванок на общую сумму в 1,1 млн рублей, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru