«Сравнимо с зарплатой!»: Какие льготы и скидки предлагают вузы для студентов
В вузе откроют дополнительные депозиты для студентов на покрытие различных затрат до 100 тысяч рублей в год, отметил в эфире НСН ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко.
Ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал о льготах для студентов и скидках на обучение в вузе для мастеров спорта.
«Мы, например, снижаем при платном обучении мастерам спорта на 50% первый год оплату, далее уже по спортивным и образовательным результатам смотрим на успехи. Это касается не только спорта, но и различных творческих достижений, которые позволяют вовлекать молодежь в активную жизнь. Для себя мы тоже боремся за талантливых ребят с высокими баллами ЕГЭ, поэтому будут еще открываться дополнительные депозиты для студентов на покрытие различных затрат до 100 тысяч рублей в год по питанию, проживанию. Только ленивый студент сегодня не может получить хорошую стипендию, есть масса вариантов», - сказал Глушко.
В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН отметила, что студенты могут получать различные стипендии, а также напомнила о стандартной государственной стипендии в размере двух тысяч рублей.
«Есть установленные нормы повышения стипендии, будут ли они повышаться, зависит от соответствующего регулирующего органа. По поводу тех стипендий, которые назначают работодатели… Работодатель каждый имеет право назначить ту стипендию, которую считает нужной, но не меньше установленной в РФ. Студенты имеют возможность получать именные стипендии, есть президентская стипендия, все зависит от личных успехов студента. Существует стандартная государственная стипендия в размере двух тысяч и повышенная стипендия. Если у вас нет троек и четверок, то она больше на 500 рублей», - сказала она.
Со своей стороны, ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН рассказал об именных стипендиях от выпускников вуза, которые могут быть сопоставимы с зарплатой.
«У нас сейчас развивается такая система, как именные стипендии выдающихся выпускников. Сами выпускники, как правило, это руководители каких-то больших фирм и корпораций, объявляют стипендию под свое направление деятельности. Объявляется конкурс, они выбирают стипендиатов и выплачивают стипендию, которая сравнима с зарплатой», - добавил Строев.
Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Россия и Украина более 40 раз обменялись пленными
- Автобус сгорел в пригороде Симферополя
- Средний чек на развлечения в России вырос весной на 900 рублей
- МГУ стал лучшим в рейтинге российских вузов
- Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет
- Опрос: 65% детей в детсадах Киева говорят на русском языке
- Росфинмониторинг внес телеведущую Лазареву в список террористов и экстремистов
- В Москве поставят мюзикл по песням Александра Розенбаума
- Перешедший в «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам
- В России создали систему управления беспилотной сельхозтехникой без GPS-сигнала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru