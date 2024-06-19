«Сравнимо с зарплатой!»: Какие льготы и скидки предлагают вузы для студентов

В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН отметила, что студенты могут получать различные стипендии, а также напомнила о стандартной государственной стипендии в размере двух тысяч рублей.

«Есть установленные нормы повышения стипендии, будут ли они повышаться, зависит от соответствующего регулирующего органа. По поводу тех стипендий, которые назначают работодатели… Работодатель каждый имеет право назначить ту стипендию, которую считает нужной, но не меньше установленной в РФ. Студенты имеют возможность получать именные стипендии, есть президентская стипендия, все зависит от личных успехов студента. Существует стандартная государственная стипендия в размере двух тысяч и повышенная стипендия. Если у вас нет троек и четверок, то она больше на 500 рублей», - сказала она.

Со своей стороны, ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН рассказал об именных стипендиях от выпускников вуза, которые могут быть сопоставимы с зарплатой.

«У нас сейчас развивается такая система, как именные стипендии выдающихся выпускников. Сами выпускники, как правило, это руководители каких-то больших фирм и корпораций, объявляют стипендию под свое направление деятельности. Объявляется конкурс, они выбирают стипендиатов и выплачивают стипендию, которая сравнима с зарплатой», - добавил Строев.

Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».

