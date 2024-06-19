«Иран вместо США»: Вузы переориентировали программы на иностранных языках

В свою очередь ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН отметил, что в связи с потребностями рынка англоязычные программы в вузах России становятся неактуальными.

«В ряде вузов есть много обучающихся из Индии, для них понятно, что программы актуальны… Но, мне кажется, сейчас переориентация должна быть и на другие языки в связи с общей ситуацией, не только англоязычные программы. И кого на них сейчас учить? Они были по традиции и остаются, у нас тоже когда-то был российско-голландский факультет, была профильная подготовка на английском языке. Но в связи с потребностями сегодняшнего рынка это не очень актуально», - сказал Строев.

Со своей стороны, ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал, что в вузе англоязычные программы имеют спрос.

«Англоязычные программы, как и на других языках, имеют спрос. У нас на англоязычной программе «Лечебное дело» обучается 1,2 тысячи человек, и это не только индийские студенты, это и Египет, и весь Ближний Восток. Помимо лечебного дела и программы управления энергопотоками объектов малой энергетики с китайским партнером, у нас появились и новые англоязычные программы. Это менеджмент в здравоохранении, фундаментальная информатика, информационные технологии, ветеринария», - добавил Глушко.

Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».

