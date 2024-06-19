«Иран вместо США»: Вузы переориентировали программы на иностранных языках
Спрос на программы на иностранных языках остается, однако их партнеры меняются в сторону таких стран, как Иран, отметила в эфире НСН Светлана Брюховецкая.
Программы на иностранном языке до сих пор популярны в вузах, при этом акценты смещаются с английского в сторону коллаборации с партнерами из Ирана, Индии и Вьетнама, рассказала проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН.
«Сместились акценты. У нас было порядка 10-12 программ, которые реализовывались полностью на иностранном языке. Спрос на них сохранился, другой момент, что партнеры поменялись. У нас были программы с Глазго, с университетами Америки, Англии… Но с того момента, как они перестали быть, где-то год ушел на разработку других партнерских программ. Одномоментно с этим появилось большое количество программ в этом году в коллаборации с партнерами из Ирана – мы изучаем совместно киберпсихологию, PR и GR в политике и бизнесе. В прошлом году открыли программу с четырьмя возможными языками для обучения – это фарси, хинди, арабский и турецкие языки. С индусами есть две программы, с вьетнамцами тоже договариваемся», - сказала Брюховецкая.
В свою очередь ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН отметил, что в связи с потребностями рынка англоязычные программы в вузах России становятся неактуальными.
«В ряде вузов есть много обучающихся из Индии, для них понятно, что программы актуальны… Но, мне кажется, сейчас переориентация должна быть и на другие языки в связи с общей ситуацией, не только англоязычные программы. И кого на них сейчас учить? Они были по традиции и остаются, у нас тоже когда-то был российско-голландский факультет, была профильная подготовка на английском языке. Но в связи с потребностями сегодняшнего рынка это не очень актуально», - сказал Строев.
Со своей стороны, ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал, что в вузе англоязычные программы имеют спрос.
«Англоязычные программы, как и на других языках, имеют спрос. У нас на англоязычной программе «Лечебное дело» обучается 1,2 тысячи человек, и это не только индийские студенты, это и Египет, и весь Ближний Восток. Помимо лечебного дела и программы управления энергопотоками объектов малой энергетики с китайским партнером, у нас появились и новые англоязычные программы. Это менеджмент в здравоохранении, фундаментальная информатика, информационные технологии, ветеринария», - добавил Глушко.
Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вкусно — и точка» выводит из меню чиабатты с тунцом после вспышки ботулизма в Москве
- Москалькова: Россия и Украина более 40 раз обменялись пленными
- Автобус сгорел в пригороде Симферополя
- Средний чек на развлечения в России вырос весной на 900 рублей
- МГУ стал лучшим в рейтинге российских вузов
- Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет
- Опрос: 65% детей в детсадах Киева говорят на русском языке
- Росфинмониторинг внес телеведущую Лазареву в список террористов и экстремистов
- В Москве поставят мюзикл по песням Александра Розенбаума
- Перешедший в «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru