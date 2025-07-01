Президент Польши: Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит обсуждать
Вступление Украины в НАТО пока не стоит обсуждать, считает избранный президент Польши Кароль Навроцкий. Об этом он заявил в интервью каналу Polsat.
Политик подчеркнул, что сейчас «нет возможности» для членства Киева в альянсе. Как пояснил Навроцкий, Украина находится в состоянии конфликта, и вступление страны в блок стало бы причиной участия в военных действиях всех государств НАТО.
Кроме того, Навроцкий высказался против «безусловного вступления» Украины и Евросоюз.
«Много стран, в том числе Польша, ожидали годами… чтобы стать частью Евросоюза», - отметил президент.
Между тем американский политолог Чарльз Купчан заявил, что обещания Киеву о грядущем приеме в НАТО лишь подталкивают Украину идти дальше по пути разрушения, пишет «Свободная пресса».
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