Вступление Украины в НАТО пока не стоит обсуждать, считает избранный президент Польши Кароль Навроцкий. Об этом он заявил в интервью каналу Polsat.

Политик подчеркнул, что сейчас «нет возможности» для членства Киева в альянсе. Как пояснил Навроцкий, Украина находится в состоянии конфликта, и вступление страны в блок стало бы причиной участия в военных действиях всех государств НАТО.

Кроме того, Навроцкий высказался против «безусловного вступления» Украины и Евросоюз.

«Много стран, в том числе Польша, ожидали годами… чтобы стать частью Евросоюза», - отметил президент.

Между тем американский политолог Чарльз Купчан заявил, что обещания Киеву о грядущем приеме в НАТО лишь подталкивают Украину идти дальше по пути разрушения, пишет «Свободная пресса».

