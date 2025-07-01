В Русском музее завершили реставрацию картины Дейнеки «Покорители космоса»

В корпусе Бенуа Русского музея после завершения сложнейшей научной реставрации представили масштабное произведение Александра Дейнеки «Покорители космоса» (1961) из Луганского художественного музея. Об сообщили в пресс-службе Русского музея.

Мероприятие было приурочено ко Дню реставратора. Решение о реставрации было принято в начале 2024 года по инициативе Министерства культуры РФ. Картина хранилась в фондах Луганского художественного музея.

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Посетители Русского музея могли наблюдать за процессом реставрации «Покорителей космоса» через стеклянную перегородку зала открытой реставрации (№ 86). После завершения процедуры прошло заседание Реставрационного совета, который высоко оценил работу реставраторов Русского музея.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что выставку «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» в корпусе Бенуа Русского музея посетили 392 650 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Пресс-служба Русского музея
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