В Русском музее завершили реставрацию картины Дейнеки «Покорители космоса»
В корпусе Бенуа Русского музея после завершения сложнейшей научной реставрации представили масштабное произведение Александра Дейнеки «Покорители космоса» (1961) из Луганского художественного музея. Об сообщили в пресс-службе Русского музея.
Мероприятие было приурочено ко Дню реставратора. Решение о реставрации было принято в начале 2024 года по инициативе Министерства культуры РФ. Картина хранилась в фондах Луганского художественного музея.
Посетители Русского музея могли наблюдать за процессом реставрации «Покорителей космоса» через стеклянную перегородку зала открытой реставрации (№ 86). После завершения процедуры прошло заседание Реставрационного совета, который высоко оценил работу реставраторов Русского музея.
Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что выставку «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» в корпусе Бенуа Русского музея посетили 392 650 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госсекретаря Дагестана освободили от должности
- В Русском музее завершили реставрацию картины Дейнеки «Покорители космоса»
- Пасечник: В ЛНР сбили 35 украинских беспилотников
- В России грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января
- В Ижевске предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ
- МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова
- Турция повысила стоимость транзита кораблей через Босфор и Дарданеллы
- ВСУ ударили по Донецку ракетами Storm Shadow
- Минпросвещения России проанализирует качество обучения детей с ОВЗ
- Трамп: Без субсидий Маску придется закрыть лавочку и вернуться в ЮАР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru