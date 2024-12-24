Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы
Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы с 1 апреля 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
Он отметил, что соответствующий приказ уже подписан главой Минобрнауки Валерием Фальковым. По словам Чернышенко, работа по этому вопросу ведется активная, так как президент России Владимир Путин дал поручение к 2030 году обучать в университетах страны не менее 500 тысяч иностранных студентов.
Также в апреле будущего года начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школу. Чернышенко отметил, что для каждого класса требуется свой уровень, поэтому в данный момент завершается процесс подготовки методических материалов и самих тестов.
Количество поступающих в московские вузы иностранцев постоянно растет, как правило, это молодые люди из Африки, Азии и стран СНГ. Об этом заявил ректор Государственного университета управления Владимир Строев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru