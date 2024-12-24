Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы

Также в апреле будущего года начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школу. Чернышенко отметил, что для каждого класса требуется свой уровень, поэтому в данный момент завершается процесс подготовки методических материалов и самих тестов.

Количество поступающих в московские вузы иностранцев постоянно растет, как правило, это молодые люди из Африки, Азии и стран СНГ. Об этом заявил ректор Государственного университета управления Владимир Строев «Радиоточке НСН».

