В Татарстане задержали мужчину за сбор данных для украинских спецслужб
Жителя Набережных Челнов, который подозревается в покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию украинских спецслужб, задержали в Татарстане. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, 51-летний мужчина в 2022 году решил участвовать в деятельности, направленной против безопасности России. Фигурант вел разведывательно-подрывную деятельность под руководством представителей украинских спецслужб, собирал и передавал данные о транспортной инфраструктуре и оборонно-промышленных объектах Татарстана для применения при совершении диверсионно-террористических актов.
Кроме того, задержанный следил за жителем Набережных Челнов, участником боевых действий в Луганской Народной Республике в составе «Спарты». Известно, что военный был включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в РФ, как «лицо, подлежащее устранению». По данным следствия, задержанный мужчина помогал в организации убийства добровольца, передавал Киеву информацию о местонахождении и перемещениях, фотографии местожительства и транспорта.
Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину за сбор данных о российских военнослужащих и членах их семей по заданию спецслужб Украины. Против фигурантки возбудили дело о пособничестве в совершении теракта, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru