Пасечник: В ЛНР сбили 35 украинских беспилотников

Беспилотники ВСУ осуществили массированную атаку по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35... БПЛА», - написал политик в Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что в Луганске обломки дронов рухнули на территории нефтебазы и в частном секторе. В результате пострадала женщина.

Кроме того, БПЛА ударили по жилым домам в Фащевке и Антраците, повредили участок железнодорожного полотна в Петровском городского округа Красный Луч и атаковали поликлинику в Сватове. По словам Пасечника, жертв нет.

Ранее глава ЛНР заявил, что территория республики освобождена на сто процентов, напоминает «Свободная пресса».

