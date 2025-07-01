Пасечник: В ЛНР сбили 35 украинских беспилотников
Беспилотники ВСУ осуществили массированную атаку по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35... БПЛА», - написал политик в Telegram-канале.
Пасечник уточнил, что в Луганске обломки дронов рухнули на территории нефтебазы и в частном секторе. В результате пострадала женщина.
Кроме того, БПЛА ударили по жилым домам в Фащевке и Антраците, повредили участок железнодорожного полотна в Петровском городского округа Красный Луч и атаковали поликлинику в Сватове. По словам Пасечника, жертв нет.
Ранее глава ЛНР заявил, что территория республики освобождена на сто процентов, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru