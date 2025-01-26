Больше мест и новые экзамены: Часть вузов РФ пересмотрела правила поступления
В некоторых российских университетах также ввели новый список индивидуальных достижений, за которые абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при поступлении.
Несколько российских высших учебных заведений пересмотрели правила поступления. В этих вузах увеличили количество мест для учащихся и изменили экзамены для поступления. В целом, по приказу Минобрнауки, российские университеты до 20 января 2025 года должны были утвердить свои правила приема, а также число контрактных мест. При этом приемная кампания в бакалавриат традиционно стартует 20 июня.
БОЛЬШЕ МЕСТ
По данным ТАСС, в период приемной кампании 2025-2026 учебного года изменения вступят в силу сразу в восьми вузах России. Речь идет о Московском физико-техническом институте (МФТИ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН), Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана (МГТУ), Российском государственном социальном университете (РГСУ) и Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова (РЭУ).
Согласно информации источника, в этих российских вузах увеличили количество бюджетных мест и мест для обучения на контрактной основе. Так, в 2025–2026 учебном году их число превысит 619,1 тысяч. При этом, например, в РАНХиГС поступающим предложили на 11% больше бюджетных мест, а в РЭУ им. Плеханова — на 18%.
ДОСТИЖЕНИЯ, ЭКЗАМЕНЫ И ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
К тому же в восьми высших заведениях России немного изменили правила приема. Новшества коснулись в том числе вступительных испытаний. Например, для некоторых программ исключили иностранный язык. А с 2026 года для поступления на все инженерные направления абитуриентам необходимо будет сдавать экзамен по физике.
Некоторые вузы внесли изменения, связанные с поступлением без вступительных испытаний. Например, в МГТУ им. Н.Э. Баумана увеличили число олимпиад, которые дают абитуриентам право поступить без вступительных испытаний (БВИ). По сравнению с 2024 годом, их число выросло примерно на 15%.
При этом в МФТИ в 2025 году по системе БВИ смогут поступить призеры определенных олимпиад. Но льготы для них и для победителей предметных олимпиад Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад РСОШ 1-го уровня не изменились.
«Ожидаем, что это решение не нарушит баланс, к которому мы стремимся: половина поступивших по результатам ЕГЭ и еще половина — по БВИ», - приводит ТАСС слова директора по молодежной политике МФТИ, ответственного секретаря приемной комиссии вуза Дениса Дмитриева.
Также часть крупных российских университетов включила в пункты для поступления новые индивидуальные достижения. За них абитуриентам будут начисляться допбаллы. Это коснется поступающих на целевое обучение в РГГУ, РЭУ, РГСУ и ВШЭ. Эти вузы смогут рассматривать в качестве индивидуального достижения участие в профориентационных мероприятиях заказчика обучения.
При этом, например, в пресс-службе РУДН сообщили, что в 2025 году абитуриенты вуза впервые получат дополнительные баллы за сертификат об успешном прохождении демонстрационного экзамена, за сертификат проекта «Код будущего» и Всероссийскую научно-инновационную конференцию школьников «Открой в себе ученого». А в МГТУ с 2025 года будут давать поступающим одинаковое количество баллов за наличие золотой и серебряной медали — 10.
К тому же в некоторых вузах изменили порог баллов за ЕГЭ. Например, минимальные проходные баллы в РАНХиГС на бюджетные программы остались на уровне 2024 года, но на контрактные места их повысили по нескольким предметам. Теперь абитуриенты, сдавшие ЕГЭ меньше чем на 50 баллов, не смогут поступить в это учебное заведение.
ОТМЕНА ЕГЭ?
Споры об отмене ЕГЭ в России идут уже долгие годы. Многие специалисты уверены, что этот экзамен не выявляет знания учеников. На этой неделе омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН рассказал, что многие российские вузы ввели собственные вступительные испытания, потому что им не хватает ЕГЭ.
«Сегодня Единый государственный экзамен не выявляет знания, необходимые для вузов, а подлавливает на незнании для того, чтобы не допустить, наверное, до высшего образования. В подтверждение моих слов многие вузы ввели собственные вступительные испытания, потому что им не хватает ЕГЭ. ЕГЭ также стал стрессовым механизмом для целой нации. Остаются перегибы на местах, когда охранники превышали полномочия. Это влияет на здоровье, психику молодежи», - сказал он.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что ЕГЭ выступает формальной проверкой знаний и точно не подходит для гуманитарных дисциплин. По его мнению, нужно предоставить право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом.
«Мы предлагаем промежуточную версию, мягкую: оставить возможность ЕГЭ для ребят, например, из провинции, которые очень хотят поступить в столичные вузы. Им ЕГЭ такую задачу облегчает. Но при этом не мучить всех остальных, и дать им право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена», - предложил он в пресс-центре НСН.
При этом Амет Володарский заметил, что отмена ЕГЭ не будет резкой, а начать, по его мнению, следует с формирования электронного портфолио достижений ребенка.
«ЕГЭ будет в будущем отменен, когда от общественно-политических оценок мы перейдем к профессиональным и поймем, что ЕГЭ не отвечает тем требованиям, которые в него закладывались ранее. Но я уверен, что отмена не должна быть единочастной, не нужно сразу "рубить". На мой взгляд, был бы уместен переход сначала на многоуровневую оценку, которая впоследствии перейдет в создание электронного портфолио достижений ребенка с 1 по 11 класс, которое будет оцениваться ИИ», - объяснил в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2026 году российские вузы полностью перейдут на новую систему образования, которая подразумевает три уровня: базовое высшее, высшее специализированное и аспирантура.
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