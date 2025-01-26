Больше мест и новые экзамены: Часть вузов РФ пересмотрела правила поступления

БОЛЬШЕ МЕСТ

По данным ТАСС, в период приемной кампании 2025-2026 учебного года изменения вступят в силу сразу в восьми вузах России. Речь идет о Московском физико-техническом институте (МФТИ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН), Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана (МГТУ), Российском государственном социальном университете (РГСУ) и Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова (РЭУ).

Согласно информации источника, в этих российских вузах увеличили количество бюджетных мест и мест для обучения на контрактной основе. Так, в 2025–2026 учебном году их число превысит 619,1 тысяч. При этом, например, в РАНХиГС поступающим предложили на 11% больше бюджетных мест, а в РЭУ им. Плеханова — на 18%.