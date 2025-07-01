Мужчины ругаются с женщинами сколько мир стоит, одни предъявляют претензии к другим, Россия здесь не исключение. Об этом в комментарии НСН заявил протоиерей РПЦ Андрей Ткачев, комментирую высказывание другого священника Русской православной церкви.

Протоирей РПЦ Кирилл Иванов ранее обратил внимание на то, что женщины иногда сами становятся причиной семейных проблем, потому что постоянно пилят своих мужей. Из-за этого мужчины пьют пиво и сидят перед телевизором. Священник посоветовал не ругать мужей и благодарить их хотя бы за то, что они не подают на развод, а мужчин призвать к порядку. По мнению протоиерея Андрея Ткачева, проблема взаимоотношений в семье гораздо глубже.

«Я считаю, что народ наш, бедный, в течение последних двух веков был обезбожен, это гораздо хуже, чем обезвоживание организма. То есть у людей изменилась мысленная жизнь, они перестали различать добро и зло. В результате семья страдает от изуродованной морали. Служение Богу через супружество находится на минималках, то есть люди относятся к браку как-то совсем не по Божьему, не по-человечески на самом деле - какое-то проживание на общей жиплощади, совместное зачатие детей. Нужно постоянно говорить об обязанностях мужа и жены, о любви, которая должна царить в семье, о том, как муж и жена помогают друг другу спастись» - отметил собеседник НСН.