Протоиерей Ткачев объяснил, почему жены «пилят» мужей
Мужчины ругаются с женщинами сколько мир стоит, одни предъявляют претензии к другим, Россия здесь не исключение. Об этом в комментарии НСН заявил протоиерей РПЦ Андрей Ткачев, комментирую высказывание другого священника Русской православной церкви.
Протоирей РПЦ Кирилл Иванов ранее обратил внимание на то, что женщины иногда сами становятся причиной семейных проблем, потому что постоянно пилят своих мужей. Из-за этого мужчины пьют пиво и сидят перед телевизором. Священник посоветовал не ругать мужей и благодарить их хотя бы за то, что они не подают на развод, а мужчин призвать к порядку. По мнению протоиерея Андрея Ткачева, проблема взаимоотношений в семье гораздо глубже.
«Я считаю, что народ наш, бедный, в течение последних двух веков был обезбожен, это гораздо хуже, чем обезвоживание организма. То есть у людей изменилась мысленная жизнь, они перестали различать добро и зло. В результате семья страдает от изуродованной морали. Служение Богу через супружество находится на минималках, то есть люди относятся к браку как-то совсем не по Божьему, не по-человечески на самом деле - какое-то проживание на общей жиплощади, совместное зачатие детей. Нужно постоянно говорить об обязанностях мужа и жены, о любви, которая должна царить в семье, о том, как муж и жена помогают друг другу спастись» - отметил собеседник НСН.
Он также отметил, что на каждое слово, сказанное публично, в том числе, священником, не стоит обращать столь пристального внимания.
«Мы живем в свободной стране, пускай скажет человек, может быть эмоционально, но, слушайте, у нас и так эмоции через край, и многим что-то не нравится. Я не думаю, что нужно превращать в судебное препирательство каждый звук чужого голоса. Если мы будем обращаться по каждому поводу того, что нам не нравится, мы завалим суды исковыми заявлениями», - подчеркнул Андрей Ткачев.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила НСН, что к внутрисемейным вопросам нужно подходить с осторожностью, а также не упускать общий контекст сказанного.
«Одно и то же слово можно сказать с разной интонацией - часто вырванная из контекста фраза полностью меняет смысл. Главное, чтобы в семье был мир. Не стоит заходить глубоко внутрь семейных отношений извне при условии, что там царит любовь и взаимопонимание», - подчеркнула депутат.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвала запретить сериал «Беременна в 16», поскольку молодому поколению нужны другие примеры и ориентиры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Режиссера Митту госпитализировали в тяжелом состоянии
- В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный магазин на 4 млн рублей
- Протоиерей Ткачев объяснил, почему жены «пилят» мужей
- Президент Польши: Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит обсуждать
- Глава Удмуртии заявил о погибших и раненых после атаки БПЛА в Ижевске
- В Татарстане задержали мужчину за сбор данных для украинских спецслужб
- В московский суд поступило уголовное дело певицы Максаковой
- Ay Yola и Дима Билан представили новую версию мирового хита Homay
- Госсекретаря Дагестана освободили от должности
- В Русском музее завершили реставрацию картины Дейнеки «Покорители космоса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru