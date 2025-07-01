Ay Yola и Дима Билан представили новую версию мирового хита Homay
Башкирская фолк-группа Ay Yola и заслуженный артист России Дима Билан выпустили новую версию сингла Homay, с которым весной 2025 года прославились Ay Yola.
Новое прочтение песни при участии легендарного российского исполнителя включает его куплеты на кабардинском и русском языках.
Решение выпустить трек появилось после яркого совместного выступления группы и Билана на премии МУЗ-ТВ 2025 «ЛЕГЕНДА». Тогда их номер вызвал широкий резонанс, заняв первое место в разделе «В тренде» на YouTube среди музыкальных видео.
Ранее участники группы Ay Yola Ринат Рамазанов и Руслан Шайхитдинов в интервью НСН рассказали, что мировой успех трека Homay не стоит сравнивать со взлетом после сериала «Слово пацана» песни «Пыяла» группы АИГЕЛ, так как у композиций разная стилистика, жанр, и смысловая нагрузка.
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