Ay Yola и Дима Билан представили новую версию мирового хита Homay

Решение выпустить трек появилось после яркого совместного выступления группы и Билана на премии МУЗ-ТВ 2025 «ЛЕГЕНДА». Тогда их номер вызвал широкий резонанс, заняв первое место в разделе «В тренде» на YouTube среди музыкальных видео.

Ранее участники группы Ay Yola Ринат Рамазанов и Руслан Шайхитдинов в интервью НСН рассказали, что мировой успех трека Homay не стоит сравнивать со взлетом после сериала «Слово пацана» песни «Пыяла» группы АИГЕЛ, так как у композиций разная стилистика, жанр, и смысловая нагрузка.



