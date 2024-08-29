Динамичная и новаторская: В вузах высоко оценили итоги приемной кампании 2024 года
Впервые в текущем году целевой прием в вузы проводился через сервис «Работа России», в остальном приемная кампания в вузах прошла в штатном режиме, сказала в эфире НСН Светлана Брюховецкая.
Приемная кампания 2024 года отметилась интересными фактами – во-первых, большим потоком абитуриентов через портал «Госуслуги», во-вторых, проведением целевого приема в вузы через сервис «Работа России». Об этом в пресс-центре НСН заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.
«Финансовый университет при Правительстве России – это очень крупный вуз, у него 27 филиалов. На Москву и на все филиалы было предусмотрено свыше 2500 бюджетных мест. Приемная кампания в 2024 году прошла в целом успешно, однако были и очень интересные факты. Например, в этом году количество поданных заявлений выросло почти на 40% – было подано 196 тысяч конкурсных групп от более 30 тысяч поступающих. Причем 70% абитуриентов пришло к нам через “Госуслуги”, через сервис “Поступление в вуз онлайн”, в связи с этим конкурс повысился. Так же, как и во всей России, мы впервые проводили целевой прием через сервис “Работа России”», – сказала Брюховецкая.
Назвал введение в строй сервиса «Работа России» серьезным изменением и ректор Государственного университета управления Владимир Строев.
«Все, что связано с целевыми местами, шло через него. В остальном все прошло без изменений, стабильно», – подчеркнул он в пресс-центре НСН.
В свою очередь ректор Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН назвал приемную кампанию динамичной.
«Приемная кампания прошла динамично. По сравнению с прошлым годом было подано на 3000 с лишним заявлений больше, при этом количество поступивших студентов увеличилось на 700 человек. Для нас это хороший результат, будем продолжать работать над позитивной динамикой», – заявил он.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что в 2024 году в вузах было выделено почти на 40 тысяч бюджетных мест больше, чем в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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