Динамичная и новаторская: В вузах высоко оценили итоги приемной кампании 2024 года

Впервые в текущем году целевой прием в вузы проводился через сервис «Работа России», в остальном приемная кампания в вузах прошла в штатном режиме, сказала в эфире НСН Светлана Брюховецкая.

Приемная кампания 2024 года отметилась интересными фактами во-первых, большим потоком абитуриентов через портал «Госуслуги», во-вторых, проведением целевого приема в вузы через сервис «Работа России». Об этом в пресс-центре НСН заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.

«Финансовый университет при Правительстве России – это очень крупный вуз, у него 27 филиалов. На Москву и на все филиалы было предусмотрено свыше 2500 бюджетных мест. Приемная кампания в 2024 году прошла в целом успешно, однако были и очень интересные факты. Например, в этом году количество поданных заявлений выросло почти на 40% – было подано 196 тысяч конкурсных групп от более 30 тысяч поступающих. Причем 70% абитуриентов пришло к нам через “Госуслуги”, через сервис “Поступление в вуз онлайн”, в связи с этим конкурс повысился. Так же, как и во всей России, мы впервые проводили целевой прием через сервис “Работа России”», сказала Брюховецкая.
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Назвал введение в строй сервиса «Работа России» серьезным изменением и ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

«Все, что связано с целевыми местами, шло через него. В остальном все прошло без изменений, стабильно», подчеркнул он в пресс-центре НСН.

В свою очередь ректор Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН назвал приемную кампанию динамичной.

«Приемная кампания прошла динамично. По сравнению с прошлым годом было подано на 3000 с лишним заявлений больше, при этом количество поступивших студентов увеличилось на 700 человек. Для нас это хороший результат, будем продолжать работать над позитивной динамикой», заявил он.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что в 2024 году в вузах было выделено почти на 40 тысяч бюджетных мест больше, чем в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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