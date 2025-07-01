В московский суд поступило уголовное дело певицы Максаковой

Уголовное дело против певицы Марии Максаковой (признана в России иноагентом) поступило в Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения. Об этом пишет РИА Новости.

«Дело в отношении Максаковой-Игенбергс М.П. поступило в суд», - отметили в инстанции.

В отношении певицы расследуют дело о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Максаковой может грозить штраф в 300 тысяч - 1 млн рублей или 3-6 лет заключения. В декабре 2024 года певица была заочно арестована, напоминает RT.

