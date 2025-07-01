В московский суд поступило уголовное дело певицы Максаковой
Уголовное дело против певицы Марии Максаковой (признана в России иноагентом) поступило в Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения. Об этом пишет РИА Новости.
«Дело в отношении Максаковой-Игенбергс М.П. поступило в суд», - отметили в инстанции.
В отношении певицы расследуют дело о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Максаковой может грозить штраф в 300 тысяч - 1 млн рублей или 3-6 лет заключения. В декабре 2024 года певица была заочно арестована, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Режиссера Митту госпитализировали в тяжелом состоянии
- В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный магазин на 4 млн рублей
- Протоиерей Ткачев объяснил, почему жены «пилят» мужей
- Президент Польши: Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит обсуждать
- Глава Удмуртии заявил о погибших и раненых после атаки БПЛА в Ижевске
- В Татарстане задержали мужчину за сбор данных для украинских спецслужб
- В московский суд поступило уголовное дело певицы Максаковой
- Ay Yola и Дима Билан представили новую версию мирового хита Homay
- Госсекретаря Дагестана освободили от должности
- В Русском музее завершили реставрацию картины Дейнеки «Покорители космоса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru